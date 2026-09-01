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DON’T NOD kündigt Restrukturierung an: Stellenabbau beim Entwickler droht

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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DON’T NOD kündigt nach schwachen Zahlen von Aphelion eine Restrukturierung an. Ein Treffen am 3. September entscheidet über den genauen Stellenabbau.

Aphelion Nemesis

DON’T NOD plant eine erneute Unternehmensumstrukturierung und verhandelt mit Arbeitnehmervertretern über einen Sozialplan zum Abbau von Arbeitsplätzen. Das Studio hinter „Aphelion“ will damit seine operative Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Ein Treffen zwischen dem Vorstand von DON’T NOD und den Arbeitnehmervertretern ist für den 3. September 2026 nach Börsenschluss angesetzt. Erst im Anschluss will das Management konkrete Details zu Umfang und Abläufen des Arbeitsplatzabbaus veröffentlichen. Offiziell läuft die Maßnahme unter dem Namen „Transformationsplan“.

Finanzielle Schieflagen und verfehlte Verkaufserwartungen sind die Ursache. Bereits im Mai 2026 erschien der Titel „Aphelion“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, verfehlte jedoch die kommerziellen Erwartungen.

Muster wiederholt sich: Bereits 2025 gab es Entlassungen

Der bevorstehende Stellenabbau trifft kein unbelastetes Studio. Bereits im vergangenen Jahr strich DON’T NOD Stellen am Standort Montreal, darunter die gesamte Abteilung für Cinematic Arts. Damals berief sich die Unternehmensführung ebenfalls auf gruppenweite Kostensenkungsmaßnahmen.

Die Entwicklung bestätigt Gerüchte aus dem Frühsommer. Brancheninsider warnten bereits im Juni 2026 im Zuge der Entlassungswellen bei Xbox vor weiteren Einsparungen bei europäischen Entwicklern. Neben DON’T NOD geraten zunehmend auch andere große französische Studios wie Quantic Dream unter Druck. Der Markt korrigiert die Überkapazitäten der Pandemie-Jahre. Konsequenter als je zuvor.

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DON’T NOD stützt seine Pipeline derzeit vor allem auf Auftragsarbeiten. Das Studio entwickelt aktuell Videospiel-Adaptionen von Netflix-Marken. Ob diese Verträge ausreichen, um die Fixkosten des Rumpfteams zu decken, bleibt abzuwarten.

Der angekündigte Transformationsplan zeigt die direkte Konsequenz einer fehlgeschlagenen Portfolio-Strategie: Mittelklasse-Produktionen ohne klare technische Alleinstellungsmerkmale tragen die steigenden Entwicklungskosten auf dem aktuellen Markt nicht mehr.

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