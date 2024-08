DOOM + DOOM II überraschend für PS5 & PS4 erschienen

Die Master Levels for DOOM II (1995) boten eine Sammlung von herausfordernden Leveln von verschiedenen Designern. No Rest for the Living (2009) führte zusätzliche Level für die Xbox 360-Version von DOOM II ein und brachte frischen Inhalt für Fans. Sigil (2019), von John Romero erstellt, ist ein inoffizielles fünftes Kapitel, das den klassischen DOOM-Stil modern interpretierte.

