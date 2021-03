DOOM Eternal – The Ancient Gods #2 Premiere in Kürze

Bethesda wird in Kürze den zweiten Part des Story-DLC von DOOM Eternal – The Ancient Gods vorstellen, wie der Publisher bestätigt.

The Ancient Gods ist eine zweiteilige Erweiterung für DOOM Eternal, in der die Geschichte des DOOM Slayers weitererzählt wird. Darin steht der Spieler erneut einem uralten Bösen gegenüber, das dem Ungleichgewicht himmlischer Mächte entsprungen ist. Dabei metzelt und schnetzelt sich der DOOM Slayer im Kampf gegen alte wie neue Dämonen durch nie zuvor gesehene Schauplätze im DOOM-Universum. Schlagt euch im Kampf gegen alte wie neue Dämonen durch bislang unbekannte Reiche des DOOM-Universums, um in dieser immerwährenden Schlacht gegen die Kräfte des Bösen zu bestehen.

Während der erste Part (unser Review) bereits verfügbar ist, wird man The Ancient Gods #2 am 15. März mit einem Trailer vorstellen.

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Teaser trailer on 03.15.2021 pic.twitter.com/77pXRpqNqg — DOOM (@DOOM) March 7, 2021

Der Release selbst dürfte dann noch einige Wochen auf sich warten lassen, ergänzend aber auch auf PS5 erfolgen.

Derweil freut sich Bethesda über einen erfolgreichen Release des Shooters, der nach Angaben von Mitarbeitern bei id Software rund 450 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Bethesda selbst hat jedoch keine Zahlen dazu bisher bestätigt.