Doom: The Dark Ages – Brutaler Trailer enthüllt Mittelalter-Action mit Drachen und Schwertern

Ein neuer Trailer zu Doom: The Dark Ages wurde während der Wrestlemania enthüllt – und er ist ein Fest für alle Fans brachialer Action. Das Prequel zu Doom (2016) versetzt den Doom Slayer in eine mittelalterlich inspirierte Welt, in der er mit Schwert, Schild und einem Drachen mit Maschinengewehr die Hölle bekämpft.

Der Mix aus bombastischen Filmsequenzen und Gameplay lässt keinen Zweifel: Dieses Spiel wird episch. Trotz fehlendem Mehrspielermodus dürfen sich Fans auf umfangreiche DLCs freuen. Der Release ist am 15. Mai für Xbox, PlayStation und PC und könnte eines der Highlights des Jahres werden – und das nächste Kapitel einer legendären Shooter-Serie einläuten.