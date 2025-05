DOOM: The Dark Ages – Disc-Version wohl mit Pflicht-Download

Man könnte meinen, dass eine physische Version eines Spiels auch tatsächlich ein Spiel enthält – aber im Fall von DOOM: The Dark Ages scheint das eher ein nostalgisches Missverständnis zu sein. Laut ersten Verpackungsfotos soll die kommende PS5-Version einen Hinweis auf „Internet erforderlich“ tragen. Ein klarer Wink mit dem digitalen Zaunpfahl: Ohne Download geht wohl gar nichts.

DOOM in der Box – aber nicht auf der Disc?

Klingt bekannt? Richtig, Indiana Jones and the Great Circle hat’s vorgemacht. Die Disc enthielt gerade mal 20 GB – der Rest kam per Datenleitung. Wer sich damals auf eine vollwertige Box-Version gefreut hatte, wurde eiskalt ausgepeitscht. Nun also DOOM, ein Franchise, das einst stolz auf seine technischen Errungenschaften war, knickt vor dem Minimalaufwand ein.

Dabei handelt es sich hier nicht etwa um einen klassischen Day-One-Patch – diese Kröte schlucken wir ja mittlerweile fast automatisch. Nein, die Blu-ray enthält offenbar nur einen Bruchteil des Spiels. Wer offline lebt, lebt gar nicht mehr – zumindest in dieser neuen Gaming-Realität.

Physisch ist nur die Enttäuschung

Der Vergleich mit der Nintendo Switch 2 und ihren „Game Key Cards“ drängt sich auf: physische Verpackung, digitales Herz. Nur: Bei Cartridges kann man sich mit Produktionskosten rausreden. Blu-rays dagegen kosten Centbeträge. Dass Bethesda sich nicht die Mühe macht, ein komplettes Spiel auf die Disc zu pressen, ist also keine technische Notwendigkeit, sondern eine bewusste Entscheidung. Und eine, die Spieler und Sammler gleich doppelt vor den Kopf stößt.

Noch bitterer wird’s, wenn man bedenkt, dass diese Praxis offenbar ausgerechnet auf der PlayStation 5 zunimmt – einer Plattform, auf der Microsoft mittlerweile schleichend die Kontrolle über Bethesda ausübt. Forza Horizon 5? Keine Box. DOOM: The Dark Ages? Eine Box, aber nur als Internet-Tarnung.

Was bleibt, ist ein Desaster für die Bewahrung von Spielen. Ohne Server, kein Spiel. Ohne Download, kein DOOM. Und irgendwann, wenn der digitale Hahn zudreht, steht man da – mit einer glänzenden Disc, die nicht mehr ist als ein hübscher Bierdeckel.