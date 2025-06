DOOM: The Dark Ages – Erstes großes Update bringt mehr Balance und Bugfixes

id Software liefert mit dem ersten großen Patch zu DOOM: The Dark Ages keine radikale Kehrtwende, aber eine Reihe gut durchdachter Anpassungen, die das Spielgefühl gezielt verbessern sollen. Im Fokus stehen Balancing-Optimierungen, Bugfixes und Audiotuning – kurz gesagt: Feinschliff statt Revolution.

Wer bereits mit dem Atlan durch die Horden gestampft oder im Drachenflug Dämonen zerschreddert hat, dürfte einige Änderungen sofort bemerken. Laut offizieller Patch Notes wurde unter anderem die Zeit reduziert, in der Heilobjekte während Atlan-Missionen aktiv bleiben. Außerdem wurde das Kombo-System überarbeitet, um Finishers taktisch sinnvoller aneinanderreihen zu können. Spieler sollen dadurch nicht mehr nur auf die stärksten Angriffe warten, sondern gezielter Ketten bilden – ein Schritt in Richtung mehr Dynamik im Kampf.

Drachenkampf, Begegnungen und Audio: was sich konkret ändert

Auch auf dem Rücken des Drachen wurde optimiert: Gegner setzen nun vermehrt auf Hell Surge-Projektile, was gezielt dazu dient, das Aufladen der Autokanone zu erleichtern. Die Empowered-Phase dieser Waffe hält ab sofort länger an, und perfekt ausgewichene Schüsse durchdringen nun auch gegnerische Schildbarrieren – eine willkommene Verbesserung im späteren Spielverlauf.

In den einzelnen Kampfbegegnungen gibt es zusätzliche Gegnerplatzierungen. Besonders die „Village of Khalim“ und „The Holy City of Aratum“ haben neue Spawnpunkte erhalten – von Imp Stalkern bis zu Arachnatrons. Diese Ergänzungen wirken sinnvoll, ohne die Spielbalance unnötig aufzublähen.

Beim Sound-Mix wurde laut Entwickler das Verhältnis zwischen Musik und Soundeffekten angepasst. Wer Änderungen bemerkt, sollte die Audioeinstellungen zurück auf „Standard“ setzen – laut id Software der beste Ausgangspunkt. Dazu kommen diverse Bugfixes: etwa bei Achievements, Menüs, HUD-Elementen und sogar ein paar seltene Abstürze wurden behoben. Vor allem Ultra-Nightmare-Spieler profitieren von genaueren Todesmarkierungen und stabileren Einstellungen.

Pflicht-Update für aktive Spieler

Patch 1 für DOOM: The Dark Ages ist kein Feature-Feuerwerk, aber ein solider Schritt in Richtung besseres Spielerlebnis. Wer bereits tief in den Kämpfen steckt, wird einige Änderungen spüren – sei es beim Timing von Finishern, in Bossbegegnungen oder in der Audio-Abmischung. Neue Inhalte fehlen zwar, doch der Fokus liegt hier klar auf technischem Feinschliff.

Die vollständigen Patch-Notes gibt es unter diesem Link.