Doom: The Dark Ages – Höllenritt zwischen Triumph und Tradition, das sagen die Reviews

Mit Doom: The Dark Ages schlägt id Software ein neues Kapitel in der Geschichte des Dämonenschlächters auf – und zwar mit einem Vorschlaghammer. Statt futuristischer Raumstationen gibt es nun gotische Kathedralen, statt Plasmawaffen rotierende Streitkolben, und statt Synthwave-Metal ein orchestraler Soundtrack, der dir selbst im Menübildschirm eine Gänsehaut verpasst. Doch was taugt dieses brachiale Mittelalter-Fantasy-Setting wirklich?

Von Hightech zu Hellebarde – Doom im Mittelaltergewand

Die Meinungen sind geteilt, aber eines steht fest: Doom: The Dark Ages will kein sanftes Reboot sein, sondern ein epischer Schlag in die Fresse. Hardcore Gamer überschlägt sich fast vor Begeisterung und nennt das Spiel „AAA-Gaming vom Feinsten“. Und tatsächlich: Die Grafik prunkt mit bombastischen Kulissen, in denen selbst die absurdesten Dämonen stilvoll in Szene gesetzt werden. Jeder Level ist ein bildgewaltiges Monument an archaische Gewalt und Detailverliebtheit – von verfallenen Burgen bis zu lebenden Höllenmaschinen. Laut Hardcore Gamer ist dies „ein benutzerorientiertes Erlebnis mit einem immensen Machtgefühl“, das sich niemand entgehen lassen sollte. Die Wertung? Eine glatte 10 von 10.

Weniger euphorisch, aber trotzdem positiv zeigt sich Gamer.no. Dort lobt man insbesondere den neuen Schildkampf, der dem altbewährten Gunplay eine neue, taktische Ebene verleiht. Die Möglichkeit, Dämonen im Nahkampf mit gut getimten Blocks und Kontern zu erledigen, verleiht Doom eine fast schon mittelalterliche Ritterlichkeit – natürlich mit extra Blut. Drachenreiten wird als nettes Gimmick abgetan, das zwar spektakulär aussieht, dem Gameplay aber wenig Tiefe hinzufügt. Fazit: solide 8 von 10, mit der Anmerkung, dass Doom im Kern eben Doom bleibt – schnell, hart, erbarmungslos.

So unterschiedlich fällt das Urteil aus

Weniger begeistert zeigt sich dagegen The Gamer. Für sie ist The Dark Ages der schwächste Eintrag der neuen Doom-Trilogie. Zwar lobt man die Ansätze im Bereich Erkundung und Kampf, kritisiert aber die mangelnde Innovationsfreude. Die Dämonen mögen neu texturiert sein, aber das Spielgefühl bleibe „zu bekannt“. Statt einer echten Neuinterpretation des Doom-Gefühls sieht man hier vor allem ein Hochglanz-Remix altbekannter Mechaniken – und vergibt ernüchternde 7 von 10.

Unterm Strich bleibt: Doom: The Dark Ages ist ein wilder Ritt, der die Doom-DNA nicht neu erfindet, aber in ein düsteres, visuell überwältigendes Gewand kleidet. Für Fans von brachialem Action-Gameplay mit einem Hauch Mittelalter-Metal ist es ein Fest. Wer jedoch nach echter Innovation sucht, könnte hier den Höllenfürst vermissen. Doch manchmal reicht es eben auch, einfach nur ein verdammt gutes Spiel zu sein.