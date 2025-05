DOOM: The Dark Ages – Höllentor öffnet sich, Review-Embargo fällt, Download frisst Speicher

Dämonen, Stahl und ordentlich Splatter: „DOOM: The Dark Ages“ steht kurz vor dem Release – und es scheint, als sei id Software mehr als nur zuversichtlich, dass ihr Höllenritt im Mittelalter den nächsten Shooter-Thron besteigt. Das Test-Embargo fällt ungewöhnlich früh – und das ist im Gaming-Journalismus ein deutliches Signal: Wir haben nichts zu verbergen.

Ab Freitag, dem 9. Mai, um 16:00 Uhr MESZ, dürfen Redaktionen und Creator ihre Eindrücke zum neuen DOOM-Ableger veröffentlichen. Und was bedeutet das für uns? Echte Meinungen, statt PR-Propaganda. In Zeiten, in denen mancher Publisher Reviews bis zur letzten Minute unter Verschluss hält, ist dieser Vorstoß fast schon ein Vertrauensbeweis in die eigene Arbeit.

Der Shooter verzichtet auf einen Multiplayer-Modus – mutig oder kurzsichtig? Das wird sich zeigen. Stattdessen will „DOOM:The Dark Ages“ mit einem düsteren Setting, einer epischen Story rund um den Slayer und neuen, noch brutaleren Waffen überzeugen. Wie viele Arten gibt es eigentlich, einem Dämon die Existenz auszutreiben? id Software scheint noch ein paar frische Ideen in der Höllenschublade zu haben.

Pre-Load Speicherplatz wie aus der Hölle

Doch nicht nur die Dämonen sind gewachsen – auch der Speicherhunger ist beachtlich: Rund 84 GB nimmt „DOOM: The Dark Ages“ vorläufig auf der PS5 ein. Das ist kein Leichtgewicht, aber wohl gerechtfertigt, wenn man bedenkt, dass Höllenportale, Flesh-Texturen und Metal-Soundtrack nicht von allein geladen werden.

Die Premium Edition bringt übrigens ein digitales Artbook mit, das mit satten 17,5 GB fast schon nach einem eigenen SSD-Slot schreit. Wer die teurere Variante gekauft hat, darf das Spiel zudem zwei Tage früher, am 11. Mai, herunterladen und zocken. Alle anderen steigen am 13. Mai in den Preload ein, bevor es dann offiziell am 15. Mai losgeht.

Das frühe Embargo-Ende lässt vermuten: „DOOM: The Dark Ages“ könnte mehr sein als nur ein neues Kapitel – vielleicht ein moderner Klassiker in einem Franchise, das sich ständig neu erfindet. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht nur die Dateigröße gewachsen ist, sondern auch das Spiel dahinter.