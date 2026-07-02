Doom: The Dark Ages – id Software sieht in „Revelations“ die beste Arbeit der Studiogeschichte

id Software stuft die kommende Erweiterung „Doom: The Dark Ages – Revelations“ intern als das qualitativ hochwertigste Projekt der gesamten, 35-jährigen Studiogeschichte ein. Laut Game Director Hugo Martin bündelt der DLC die gesammelten Erfahrungen aus zwölf Jahren moderner Doom-Entwicklung seit dem Reboot-Prozess von 2016.

Die Evolution der modernen Doom-Formel

Hinter der PR-Superlative stehen konkrete Design-Entscheidungen, die id Software seit über einem Jahrzehnt optimiert. Das Studio blickt auf Meilensteine wie Quake oder die originalen Doom-Teile zurück, weshalb die Einstufung einer Erweiterung als historischer Höhepunkt aufhorchen lässt.

Martin begründet dies gegenüber Wccftech mit der finalen Zusammenführung von Kampfsystem, Leveldesign und Technik, die in dieser Dichte bisher in keinem Hauptspiel realisiert wurde. Manche Storyfragmente und Konzepte stammen sogar aus den Anfangstagen der Reihe und wurden mangels damaliger Technologie erst jetzt umgesetzt. Das ist kein Zufall, sondern strategische Resteverwertung auf hohem Niveau.

Hub-Bereich und Endgame als spielerische Kernpfeiler

Die spielerische Substanz von „Doom: The Dark Ages – Revelations“ stützt sich im Kern auf drei Säulen: einen zentralen Hub-Bereich, verschachteltes Leveldesign und ein neues Endgame-System. Während „Doom Eternal“ stark auf Linearität und Arena-Kämpfe setzte, kehrt „Revelations“ spürbar zu den Wurzeln von 1993 zurück.

Die Areale sind labyrinthartiger aufgebaut und belohnen Erkundung statt reinem Vorwärtsrennen. Das Endgame-System erweitert diesen Ansatz durch alternative Pfade und klassische, optisch modernisierte Karten, die mit neuen Herausforderungen versehen wurden. id Software versucht hier den Spagat zwischen moderner Shooter-Mechanik und der Design-Philosophie der Neunziger.

Die vollmundigen Aussagen von id Software setzen die Erwartungshaltung extrem hoch. Für Spieler bedeutet diese Ankündigung vor allem eines: Revelations wird kein reiner Content-Happen mit recycelten Assets, sondern ein spielerisch eigenständiges Paket.

Die Rückkehr zum komplexeren Leveldesign des Ur-Doom könnte zudem die Kritik am teils zu mechanischen, plattformlastigen Ablauf von Doom Eternal ausbügeln. Ob das Versprechen gehalten wird, entscheidet sich auf dem Bildschirm. Die technischen Voraussetzungen dafür stehen.