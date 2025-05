DOOM The Dark Ages: Jetzt im Early Access – So viel Spielzeit steckt drin

Der Dämonen-Slayer ist zurück – früher als gedacht. Mit der Premium Edition von DOOM: The Dark Ages könnt ihr ab sofort loslegen. Der Early Access ist weltweit live – und die ersten Spieler metzeln sich bereits durch die Horden der Hölle.

Während der offizielle Release von DOOM: The Dark Ages für den 15. Mai angesetzt ist, dürfen Vorbesteller der Premium Edition schon zwei Tage früher ran. Laut id Software ist der globale Early Access seit dem 12. Mai um 17:00 Uhr PDT freigeschaltet – das bedeutet für uns in London Berlin und Paris: Frühstart am 13. Mai in den Morgenstunden. Die Standard Edition startet dann regulär am 14. Mai um 17:00 Uhr PDT – was in einigen Regionen dem 15. Mai entspricht. Die genauen Zeiten hat id Software in der Grafik unten festgehalten.

Wie lange dauert DOOM The Dark Ages?

Das neue DOOM-Abenteuer besteht aus 22 Kapiteln, die sich in ihrer Länge stark unterscheiden. Mal kämpft ihr euch durch lineare Arenen, mal durch weitläufige Gebiete mit optionalen Pfaden und versteckten Sammelobjekten. Wer alles sehen und aufsaugen will, braucht mehr als nur ein Wochenende, wie GamesRadar errechnet hat.

Hier ist eine grobe Einschätzung der Spielzeit:

Nur Kampagne, ohne Umwege : ca. 12–14 Stunden

: ca. Mit Erkundung, aber ohne 100 % : etwa 14–18 Stunden

: etwa Komplettlösung mit allen Sammlerstücken: 18+ Stunden

Wie viel Zeit ihr tatsächlich braucht, hängt stark von eurem Spielstil ab. Wer sich auf den kritischen Pfad konzentriert und den Schwierigkeitsgrad „Angehender Jäger“ wählt, kommt vergleichsweise schnell durch. Ihr verpasst dabei zwar keine Waffen – denn geheime Superwaffen gibt es nicht – aber definitiv Upgrades, Ressourcen und Hintergrundinfos, die in Form von Kodexseiten und Gold versteckt sind.

Wer hingegen Wert auf Komplettierung legt, wird viele Kapitel mehrfach spielen müssen, um alle Geheimnisse und Missionsherausforderungen abzuschließen. Nur so erreicht ihr die magischen 100 % – danach ist das Spiel jedoch vollständig durchgespielt, denn es gibt keine Multiplayer-Modi oder geheime Endgame-Inhalte.

DOOM: The Dark Ages Release-Times

Lohnt sich der Early Access?

Wenn ihr heiß auf neue Dämonenschnetzelei seid, lohnt sich der Vorabzugang zur Kampagne definitiv. Die Spielzeit ist ordentlich, vor allem wenn ihr gerne alles erkundet. Und da es keine Paywalls oder versteckten Inhalte gibt, bekommt ihr hier ein rundes, fokussiertes DOOM-Erlebnis – ohne Ablenkung, aber mit ordentlich Wumms.