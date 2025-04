DOOM: The Dark Ages – Mehr Level, mehr Chaos, mehr Spielzeit

Bereits nächsten Monat ballert sich Doom: The Dark Ages seinen Weg auf Konsolen und PC. Und als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude, wird der neueste Ableger von id Software satte 22 Level umfassen – also fast doppelt so viele wie Doom Eternal! Mehr Dämonen, mehr Action, mehr Adrenalin – das klingt nach einem Fest für FPS-Fans.

Epische Schlachten auf Drachenrücken

Die Info stammt vom Doom: The Dark Ages-Director Hugo Martin. Dieser verriet gegenüber GamesRadar, dass man rund 15–20 % des Spiels entweder auf dem gigantischen Kriegsmech Atlan oder auf dem Rücken eines Drachen verbringt. Klingt abgefahren? Ist es auch!

Doch das ist noch nicht alles: Insgesamt erwarten uns vier Drachen- und drei Atlan-Begegnungen. Während die Atlan-Passagen als eigene Level fungieren, bleiben die Drachenkämpfe im Kern klassische Doom-Slayer-Gefechte – nur mit der kleinen, aber feinen Ergänzung, dass der Drache den Spieler von Hotspot zu Hotspot katapultiert. Ein blutiges Fantasy-Gemetzel, wie es sich gehört!

Doppelt so viele Level – doppelt so viel Spielspaß?

Zum Vergleich: Doom Eternal bot ohne DLC gerade mal 13 Level, Doom (2016) ebenso. Mit 22 Leveln sprengt Doom: The Dark Ages also alle bisherigen Maßstäbe der Reihe. Die spannende Frage lautet nun: Wie lang wird die Kampagne?

Zumindest gibt es einen ersten Anhaltspunkt: Die Hauptgeschichte von Doom Eternal etwa 14,5 Stunden, während Doom (2016) durchschnittlich 11,5 Stunden auf dem Tacho hatte. Der Game Director deutete zuvor an, dass jedes Level in Doom: The Dark Ages ungefähr eine Stunde dauern könnte. Hochgerechnet würde das eine Spielzeit von über 20 Stunden bedeuten – ein echter Brocken für ein Doom-Game!

Doch genug der Spekulationen – bald dürfen wir selbst ins Chaos stürzen. Doom: The Dark Ages erscheint am 13. Mai für PC, Xbox Series X|S und PS5. Nur noch wenige Wochen, bis die Dämonen wieder aus allen Höllenlöchern kriechen – und wir sie stilecht mit Blei zurückschicken.