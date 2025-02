DOOM: The Dark Ages – Riesige Level, aber keine epische Geduldsprobe

id Software setzt in Doom: The Dark Ages auf gigantische Arenen, aber keine Sorge – euer Controller wird nicht vor Erschöpfung explodieren. Was hinter hinter dieser Aussage steht, verraten wir im Folgendem.

Game Director Hugo Martin hat im Gespräch mit dem Edge Magazine bestätigt, dass die Level des kommenden DOOM nicht nur die „größten Räume, die wir je geschaffen haben“ beinhalten, sondern auch angenehm spielbare Häppchen bleiben. Das Ziel: eine Stunde pro Level.

Große Räume, große Kämpfe – aber kein endloses Durchhalten

Wenn DOOM eines kann, dann Chaos auf epischer Skala inszenieren. Laut Martin braucht es dafür schlicht Platz – viel Platz. Schließlich gehört es zum Serienerbe, riesige Dämonenhorden mit dem halben Waffenarsenal der Menschheit auszulöschen, während man in einem Wahnsinnstempo durch die Level rast. Doch größer bedeutet nicht zwingend länger.

„Ich weiß nicht, ob Sie zwei Stunden lang ein einzelnes Doom-Level spielen möchten“, erklärt Martin. „Eine Stunde ist der optimale Zeitpunkt. Aber wenn Sie ein Komplettist sind, können Sie das natürlich verlängern.“

Statt eines geradlinigen Korridorschlachtens dürfen sich Spieler in Doom: The Dark Ages auf weitläufige, erkundbare Areale freuen. Große Schlachten, Geheimnisse und Ressourcen laden dazu ein, die Umgebung auszunutzen – wer will, kann sich Zeit nehmen, wer nicht, bahnt sich den schnellsten Weg ins nächste Blutbad.

„Die Level beginnen vielleicht in einem kerkerartigen Raum und öffnen sich dann in der zweiten Hälfte“, sagt Martin. Die Mischung aus engen Passagen und offenen Arenen soll für Abwechslung sorgen, ohne dass Spieler sich verloren fühlen. In Kombination mit einem „revolutionären Gameplay„, entsteht ein völlig neues DOOM-Gefühl.

Weniger Plattform-Frust, mehr Doom

DOOM Eternal-Fans können aufatmen: Die extrem vertikalen Plattform-Passagen des Vorgängers werden reduziert. Das bedeutet aber nicht, dass man ausschließlich flache Level durchläuft – id Software verspricht einen ausgewogenen Mix, der sowohl Bewegungsspielraum als auch Struktur bietet.

Bleibt die Frage: Kann ein DOOM dieser Größe und Offenheit sein hohes Tempo halten? Ab dem 13. Mai können Spieler es selbst herausfinden. Vorabeindrücke liefert der letzte Gameplay-Showcase zu DOOM: The Dark Ages.