DOOM: The Dark Ages schlägt ein wie ein Höllenhammer – und das in Rekordzeit

Wer dachte, die DOOM-Reihe hätte ihren Zenit mit DOOM Eternal erreicht, wird nun eines Besseren belehrt: DOOM: The Dark Ages ist in gerade einmal einer Woche von mehr als drei Millionen Spielern gespielt worden – und damit das erfolgreichste Launch-Spiel in der Geschichte von id Software.

Bethesda bestätigte diesen beeindruckenden Meilenstein in einem offiziellen Tweet und ließ keinen Zweifel daran, dass DOOM: The Dark Ages seinem Namen alle Ehre macht – episch, düster, brutal, aber vor allem: ein voller Erfolg. Im Vergleich: Der Vorgänger DOOM Eternal benötigte siebenmal so lange, um diese Marke zu knacken. Und dabei war DOOM: The Dark Ages nicht nur im Einzelkauf erhältlich, sondern auch direkt zum Launch im Game Pass spielbar – ein strategischer Schachzug, der offensichtlich aufgegangen ist.

Xbox dominiert – Game Pass als Gamechanger?

Ein besonders interessantes Detail wurde von GamesIndustry-Journalist Chris Dring auf Xbox nachgereicht: Laut dem Analystenhaus Ampere wurden allein auf Xbox über zwei Millionen Spieler gezählt. Ob diese Zahl auch den PC via Microsoft Store mit einschließt, bleibt unklar – wahrscheinlich ist aber, dass ein großer Teil über den Game Pass auf das Spiel zugegriffen hat.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id's history – 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8 — Bethesda (@bethesda) May 20, 2025

Das stellt nicht nur ein starkes Argument für Microsofts Game Pass-Strategie dar, sondern rückt auch die vorherigen Sorgen der Community in ein neues Licht. Noch am Wochenende machten Hobby-Statistiker Stimmung, als sie die vergleichsweise niedrige Steam-Kurve bemängelten – dort überschritt DOOM: The Dark Ages nie die Marke von 32.000 gleichzeitigen Spielern. Doch wer den PC-Markt ausschließlich über Steam bewertet, unterschätzt den wachsenden Einfluss anderer Plattformen und natürlich auch der Konsolen.

Die Dunkelheit hat gesiegt

Mit DOOM: The Dark Ages hat id Software offenbar nicht nur spielerisch einen Volltreffer gelandet, sondern auch strategisch alles richtig gemacht. Game Pass, plattformübergreifender Launch und ein Name, der für Qualität steht – die Kombination war explosiv. Während sich DOOM Eternal retrospektiv fast zahm anfühlt, zeigt DOOM: The Dark Ages, dass First-Person-Shooter auch 2025 noch für Schlagzeilen sorgen können – selbst wenn sie aus der Hölle kommen.