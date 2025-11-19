DOOM: The Dark Ages – Update #3 bringt Ripatorium 2.0 und Spielerwünsche ins Spiel

Update #3 für DOOM: The Dark Ages ist live und bringt mit Ripatorium 2.0 ein umfassendes Upgrade für den Arena-Modus. Entwickler Bethesda bietet jetzt noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, zusätzliche Encounter Presets und die Möglichkeit, eigene Runden per Passcode zu teilen.

Für Fans bedeutet dies mehr Kontrolle über die Gegnerwellen, Jukebox-Erweiterung und eine Vielzahl kleiner, aber spürbarer Qualitätsverbesserungen.

Ripatorium 2.0: Mehr Optionen, mehr Kontrolle

Die Ripatorium-Arenen funktionieren jetzt rundenbasiert. Bis zu fünf Runden können Spieler individuell konfigurieren. Jede Runde verfügt über eigene Gegnerwellen, Zeitlimits und einen einzigartigen Passcode, mit dem die Runde mit Freunden geteilt werden kann – Beta-Status inklusive. Neue Encounter-Presets wie Medium, Challenging und Sadistic lassen sich mit jeder Schwierigkeitsstufe kombinieren. Bethesda sammelt aktiv Community-Runden, die später offiziell ins Spiel übernommen werden.

Die Jukebox erhält fünf neue Tracks, darunter „Theomachy“ und „Bloodspill“. Außerdem wurden UI-Elemente ergänzt, die verbleibende Gegner sichtbar markieren, sowie Line-of-Sight-Blocker für taktische Tiefe.

Spieler können die „Brink of Death“-Option nun zwischen Normal und Hard einstellen. Aktivierbare Bindings für Melee Weapon und Shield Rune wurden hinzugefügt, ebenso wie vier neue Keybindings für schnelle Waffen- und Rune-Wechsel. Controller-Vibration funktioniert jetzt zuverlässig, auch beim Einsatz spezieller Ausrüstungen.

Update #3 optimiert außerdem das Gegnerverhalten und beseitigt Fehler – von der korrekten Anzeige von Komodo-Glory-Strikes auf PS5 Pro bis hin zu Absturz- und Clipping-Fixes. Mehrere Begegnungen in Kampagnen wie Holy City of Aratum, Siege Part 1 & 2 oder Forsaken Plains wurden angepasst, um übermäßiges Respawning zu verhindern. Bosse wie Prince Ahzrak und Cosmic Baron wurden leicht abgeschwächt, um Balanceprobleme zu beheben.

Bugfixes & bekannte Probleme

Zahlreiche kleinere Bugs wurden behoben, von VFX-Problemen bis zu fehlerhaften Ripatorium-Speicherständen. Einige bekannte Probleme, wie das Zurücksetzen der Encounter-Presets nach Reset, bleiben weiterhin bestehen. Details hierzu liefern die offiziellen Patch Notes.

Update #3 zeigt, dass DOOM: The Dark Ages sich an Community-Wünschen orientiert und den Ripatorium-Modus strategisch aufwertet. Mehr Kontrolle, Musikvielfalt und Kampagnen-Feinschliff machen die Arena-Erfahrung tiefgehender und zugänglicher. Für die Branche ist es ein Beispiel, wie stetige Updates ein Live-Spiel langfristig attraktiv halten.