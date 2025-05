DOOM: The Dark Ages – Viel Lärm, wenig Kasse? Erfolg wird sich schön gerechnet

Wenn ein Spiel in der ersten Woche drei Millionen Spieler erreicht, klingt das nach einem vollen Erfolg. So geschehen bei DOOM: The Dark Ages, dem neuesten Ableger der ikonischen Shooter-Reihe von id Software. Bethesda feiert den starken Start – doch nicht jeder teilt diesen Optimismus. Hinter den beeindruckenden Spielerzahlen verbirgt sich ein potenziell problematischer Trend, besonders für klassische Verkaufsmodelle abseits von Abo-Diensten.

Laut einer Analyse von Alinea Analytics sind die tatsächlichen Verkaufszahlen nämlich deutlich weniger beeindruckend. Weniger als eine Million Exemplare sollen weltweit zum Vollpreis verkauft worden sein – davon nur etwa 200.000 auf der PS5. Der Großteil der Spieler scheint stattdessen über den Xbox Game Pass auf den Titel zugegriffen zu haben, also über ein Modell, bei dem der einzelne Spielverkauf nicht mehr im Fokus steht.

Das bringt nicht nur Bethesda in eine interessante Lage, sondern auch Sony – denn auf PlayStation gibt es keine Game-Pass-Alternative, und damit auch keine Ausrede für schlechte Verkaufszahlen.

Game Pass: Erfolg oder langfristiges Risiko?

Microsofts Strategie ist klar: Masse statt Marge. Der Game Pass ist nicht nur ein Abo, sondern eine Content-Offensive, die Spielern für wenig Geld den Zugang zu neuen AAA-Titeln ermöglicht. Für Spieler ist das verlockend – für Publisher allerdings zunehmend ein zweischneidiges Schwert.

Während Xbox-Nutzer freudig installieren, bleibt bei Steam nur ein laues Echo: Laut Alinea Analytics verkaufte sich DOOM: The Dark Ages auf Valves Plattform nur rund 400.000 Mal. Und selbst wenn sich die Methodik der Analyse noch verifizieren muss – die Zahlen stimmen bedenklich mit der Realität überein: Kein viraler Hype auf Steam, gerade so in den Top-Position der PS5-Charts.

Das wirft die Frage auf: Lohnt sich die Entwicklung teurer AAA-Spiele überhaupt noch, wenn ein Großteil der Spieler sie nur „durchzappt„? Microsoft schweigt zu konkreten Nutzerzahlen und Einnahmen – verständlich, denn Transparenz könnte die fragile Balance ihres Abo-Modells gefährden.

Prestige trifft Preisdruck

DOOM: The Dark Ages wird gespielt, ja – aber gekauft? Nicht wirklich. Was nach einem Erfolg aussieht, entpuppt sich als Paradebeispiel dafür, wie die Spieleindustrie in zwei Lager zerfällt: Abo-Nutzer mit günstigem Zugang auf der einen Seite, klassische Käufer auf der anderen.

Für Sony-Fans, die nach dem alten Prinzip „Spiel kaufen, Spiel besitzen“ leben, scheint DOOM kein Must-Have zu sein. Und genau das könnte in Zukunft zum größeren Problem werden – für Entwickler, Publisher und vielleicht sogar die Konsolenhersteller selbst.

Denn wenn Spiele mit Millionenpublikum keine Millionenumsätze mehr machen, bleibt am Ende nur eine Frage: Wer zahlt eigentlich wirklich für den Erfolg?