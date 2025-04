DOOM: The Dark Ages – Wenn Lovecraft die Hölle küsst – Cosmic Realm Reveal

Wenn sich der Himmel öffnet und nicht die Engel, sondern tentakelbewehrte Albträume herabsteigen, dann seid ihr entweder in einem besonders schlechten Traum – oder im Kosmischen Reich von DOOM: The Dark Ages gelandet. Bethesda und id Software haben in ihrem neuesten Trailer den düstersten Schauplatz enthüllt, den das DOOM-Universum je gesehen hat. Und ja, das Gameplay läuft auf der PS5 Pro. Spoiler: Es sieht abartig gut aus.

Das Kosmische Reich – Wahnsinn trifft auf Waffengewalt

Die große Neuigkeit? Eine neue Dimension – halb Lovecraft, halb Doom, ganz Wahnsinn. Willkommen im Kosmischen Reich, wo Architektur nicht nur riesig, sondern auch fundamental falsch ist, wo psionische Kräfte eure Plasma-Kanonen blockieren und wo der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang einer sehr unangenehmen Freundschaft ist.

Im Mittelpunkt: der Kosmische Baron, eine Mischung aus Berserker und Gedankenkrieger. Er zerschmettert euch aus nächster Nähe und torpediert euch aus der Ferne. Aber: Mit Geschick lassen sich seine Parierfenster nutzen – wer DOOM kennt, weiß, was das heißt: tanzen oder sterben. Noch schlimmer? Der Cacodemon, neu interpretiert als Hybrid aus Hölle und Wahnsinn. Fliegend, flüsternd, tentakelig – und kein bisschen freundlich.

Aber keine Panik. Denn ihr seid nicht mit leeren Händen unterwegs. Der Reaver Chainshot ist das neue Spielzeug der Stunde: eine antike, ballistische Keule, die sich wie ein verlorenes Artefakt aus einem besonders brutalen Albtraum anfühlt. Kurz abgefeuert? Tödlich. Aufgeladen? Orkan aus Stahl. Wer dachte, Nahkampf in DOOM sei schon brutal genug, hat diese Waffe noch nicht gespürt.

idTech 8: So gut sah die Hölle noch nie aus

Und das Beste: Dank idTech 8 sieht das alles unfassbar gut aus. Raytracing, gigantische Level, butterweiches 60fps-Gameplay – die PS5 Pro wird glühen. Mehr Gegner, mehr Partikel, mehr Wahnsinn. id Software verspricht das größte DOOM aller Zeiten. Und bisher sieht alles danach aus, als könnten sie das tatsächlich meinen.

DOOM: The Dark Ages erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X|S und PC – und ja, es kommt auch in den Game Pass. Wer wissen will, wie Hölle und Kosmos zusammenpassen, sollte sich diesen Trip nicht entgehen lassen.