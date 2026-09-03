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Double Fine bringt Leuchtturm-Adventure Keeper auf die PS5

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das Leuchtturm-Abenteuer Keeper von Double Fine erscheint für PS5. Alle Infos zu Trophy-Leaks, State of Play und Release!

Keeper

Das bislang für Xbox Series X|S und PC erschienene Indie-Abenteuer „Keeper“ steht unmittelbar vor einem Release für PlayStation 5. Die Trophy-Liste des Spiels ist bereits auf der Datenbank-Plattform Exophase aufgetaucht.

Einschlägige Insider wie NateTheHate2 ordnen den Port als Ankündigung für die heutige State of Play-Ausgabe ein. Da der Stream in wenigen Minuten ansteht und die Trophäen bereits scharfgeschaltet sind, deutet alles auf einen spontanen Shadow-Drop oder einen Release in den nächsten Tagen hin.

Spannend ist hier vor allem die rechtliche Komponente. Bei der Unabhängigkeit von Double Fine sicherte sich das Studio die Rechte an seinen eigenen Marken. Eine Genehmigung von Microsoft ist für diese PS5-Version schlicht nicht nötig.

Ein ungewöhnliches Abenteuer

„Keeper“ erschien im Oktober 2025 und fuhr solide 80 Punkte auf Metacritic ein. Ihr steuert einen erwachten Leuchtturm, der zusammen mit einem Seevogel eine stumme Reise durch eine mysteriöse Inselwelt antritt. Keine Dialoge, starkes Art-Design, viel Atmosphäre.

Für PlayStation-Spieler schließt sich damit eine weitere Lücke im Katalog kreativer B-Sides. Wer auf stumme Umgebungsrätsel steht, bekommt hier echtes Gameplay geboten.

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Der Leuchtturm als Hauptfigur klingt extrem schräg, doch das Gameplay fußt auf cleveren Licht-Mechaniken und starkem Worldbuilding. Wer narrativen Titeln ohne Sprachausgabe eine Chance gibt, bekommt hier ein visuell beeindruckendes Indie-Highlight direkt auf die PS5.

Update: Keeper wurde soeben offiziell angekündigt und erscheint noch heute für PS5.

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