Drachen-Shadowdrop: Wildcard haut drei riesige ARK: Survival Ascended-Updates auf einmal raus

Studio Wildcard hat vollkommen überraschend die Drachen-Erweiterung Dragontopia gestartet und gleichzeitig zwei weitere riesige Content-Updates für „ARK: Survival Ascended“ veröffentlicht.

Drachenzähmen leicht gemacht im Void

Der Shadowdrop von Dragontopia bringt uns endlich echte Drachen-Action ins Spiel. Ihr startet mit dem legendären Schatten-Drachen Eclipsar Umbra, den ihr über das neue Item „Dragon Horn“ zähmen könnt. Mit dem Biest schießt ihr im Sturzflug Plasma-Salven oder greift aus der Unsichtbarkeit an.

Wildcard hat dafür extra einen neuen Drachen-Skillbaum ins Spiel integriert. Ihr levelt also direkt eure Bindung zu den Echsen. Damit das Reiten flüssig von der Hand geht, gibt es den „Drake Claw Grappler“ – einen Greifhaken, mit dem ihr euch mitten in der Luft auf den Rücken der Drachen schwingen könnt. Draconic-Rüstungen für den passenden House-of-the-Dragon-Look sind auch dabei.

Das Ganze ist als wachsende Content-Roadmap angelegt. Im Juli folgt mit Lumina das sonnenbasierte Gegenstück zu Umbra, im Oktober ein riesiges Himmels-Behemoth und im Dezember eine komplett eigene, gigantische Dragontopia-Himmelskarte mit fliegenden Inseln.

Piratenkriege und kostenlose Ozeane

Neben den Drachen schlägt das Update-Trio noch zwei weitere Schneisen in den Survival-Alltag. Genesis Ascended Part 1 ist ab sofort komplett kostenlos verfügbar. Wildcard hat dafür das gesamte Ozean-Biom umgekrempelt und eine neue Wasser-Physik eingebaut. Dazu gibt es neue Kreaturen wie den Palaeoctopus zu jagen.

Wer echtes Seeräuber-Feeling sucht, muss dagegen draufzahlen. Die Erweiterung Tides of Fortune schlägt mit rund 20 EUR zu Buche. Dafür bekommt ihr eine komplette Story-Erweiterung rund um den altbekannten Bob, der hier von Karl Urban vertont wird. Ihr zimmert euch eigene Sloops oder Brigantinen auf der Werft zusammen, feuert Kanonen manuell ab und skillt euch durch Piraten-Talentbäume. Ein zahmer Papagei hilft euch zusätzlich beim Aufspüren von Schatzkisten an den Stränden.

Studio Wildcard liefert hier massig Futter, aber der fette Download kommt nicht von ungefähr. Die Aufsplittung in Gratis-Inhalte, die Roadmap von Dragontopia und das kostenpflichtige Tides-of-Fortune-Paket zeigen klar, wohin die Reise geht. Wer Bock auf Drachen-Riding und ordentliche Seeschlachten hat, kriegt im Moment nirgends mehr geboten. Vorausgesetzt, eure Festplatte überlebt das Update. Eben nicht für jeden mal eben heruntergeladen.

Wie seht ihr das Drachen-Update: Holt euch das fliegende Plasma-Reittier ab, oder bleibt ihr lieber auf dem Boden und investiert die 20 EUR in Karl Urbans Piraten-Abenteuer?