Dragon Age: Remaster-Trilogie scheitert an veralteter Engine-Technik

Eine Neuauflage der ersten drei Dragon Age-Spiele im Stil der Mass Effect Legendary Edition scheitert wahrscheinlich an ungelösten technischen Hürden. Laut Ex-BioWare-Produzent Mark Darrah fehlen dem Studio und dem Markt schlicht die Fachkräfte für die veralteten Eigenbau-Engines der Vorgänger.

Das Engine-Chaos hinter Thedas

Eine Remaster-Trilogie zu Dragon Age ist technisch und personell unwahrscheinlich, da weder bei BioWare noch auf dem freien Arbeitsmarkt Entwickler existieren, die mit den veralteten Eigenbau-Engines der ersten beiden Serienableger umgehen können.

Während die gesamte Mass-Effect-Trilogie auf der weitverbreiteten Unreal Engine 3 basierte, leidet Dragon Age unter extremer technischer Fragmentierung. „Dragon Age: Origins“ läuft auf der Eclipse Engine, einer modifizierten Version der Aurora Engine. Für „Dragon Age 2“ nutzte BioWare die nachfolgende Lycium Engine. „Dragon Age: Inquisition“ wechselte schließlich auf EAs Frostbite Engine. Drei Spiele, drei unterschiedliche Codebasen. Das bremst jeden Portierungsversuch aus.

Warum die Mass-Effect-Methode hier versagt

Für Mass Effect konnte EA externe Entwickler engagieren, da der Markt voll von Unreal-Engine-Spezialisten ist. Bei den proprietären Aurora-Derivaten Eclipse und Lycium existieren weder Dokumentationen für moderne Render-Pipelines noch externe Dienstleister. Ein Remaster müsste bei BioWare intern entwickelt werden. Das Studio schichtet jedoch alle Kapazitäten auf das nächste Mass Effect um. Neue Stellen für Legacy-Code bewilligt EA nicht. Der Aufwand entspricht faktisch dem eines komplett neuen Spiels.

Ein klassisches Remaster nach dem Vorbild der Mass Effect Legendary Edition ist vom Tisch. Spieler müssen sich darauf einstellen, dass „Dragon Age Origins“ und „Dragon Age 2“ ohne extrem aufwendige Remakes auf modernen Systemen nicht mehr erscheinen. Die technische Verschuldung früherer Eigenentwicklungen rächt sich jetzt.