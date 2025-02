Dragon Age: The Veilguard bei PlayStation Plus – Überraschung und Entsetzen unter Spielern

Vor fünf Monaten wurde „Dragon Age: The Veilguard“ als das neueste Abenteuer der beliebten Rollenspielreihe mit großen Erwartungen und viel Hype von BioWare veröffentlicht. Doch nun, kaum mehr als ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung, sorgt das Spiel für Aufsehen – nicht aufgrund von positiven Kritiken oder bahnbrechenden Neuerungen, sondern weil es plötzlich kostenlos für PlayStation Plus-Mitglieder angeboten wird. Die Reaktionen auf die überraschende Entscheidung sind gemischt, und viele stellen sich die Frage: War diese Maßnahme von Anfang an geplant, oder ist sie eine Reaktion auf enttäuschende Verkaufszahlen?

Das kam überraschend

Die Ankündigung, dass „Dragon Age: The Veilguard“ bereits nach so kurzer Zeit in der PS Plus-Reihe landet, hat viele Spieler sowohl entsetzt als auch überrascht. In Foren wie Reddit prasseln die Reaktionen nur so auf die Ankündigung nieder: „Omg, wofür hab ich mir das Game gekauft? Schnell Dragon Age verkaufen!“ schreibt ein enttäuschter Käufer. Ein anderer fügt hinzu: „Ist Veilguard wirklich so ein Reinfall gewesen? Ich freue mich schon darauf, es auszuprobieren, aber das ist sehr überraschend.“ Diese Aussagen spiegeln das Gefühl vieler wider, dass sie möglicherweise in ein Spiel investiert haben, das seinen Wert nicht nur schnell verliert, sondern auch zu einem Totalverlust beim Verkauf wird.

Die Frage bleibt: War das von Anfang an Teil der Strategie von BioWare und EA, das Spiel in einem früheren Stadium für eine breitere Masse zugänglich zu machen, oder ist das ein verzweifelter Versuch, einen schwächelnden Titel zu retten? Die Aufnahme in das PlayStation Plus Line-up legt nahe, dass „Dragon Age: The Veilguard“ nicht die erhoffte Resonanz bei den Käufern gefunden hat. Die Verkaufszahlen scheinen enttäuschend gewesen zu sein, und der Publisher könnte darauf reagiert haben, indem er das Spiel als kostenlosen Anreiz zugänglich macht.

Dragon Age: The Veilguard überraschend schnell bei PlayStation Plus verfügbar

Eine neue Chance für Dragon Age: The Veilguard?

Einige Stimmen in den sozialen Medien sind jedoch nicht ganz so negativ. „Oh ja! Ich muss nicht warten, bis es im Angebot ist, Dragon Age Veilguard, ich komme!“ erklärt ein Spieler, der sichtlich erleichtert ist, das Spiel nun ohne zusätzliche Kosten genießen zu können. „Ich finde es nicht so schlimm, dass es im Monatsangebot ist. Es ist mir egal, ich wollte es ohnehin haben, aber jetzt spare ich mir die 100 australischen Dollar“, fügt er hinzu. Für solche Spieler mag die Entscheidung eine positive Wendung sein, die es ihnen ermöglicht, das Spiel ohne finanziellen Aufwand zu erleben.

Es gibt auch Interessierte, die das Spiel nun erst entdecken: „Das neueste Dragon Age-Spiel hier zu sehen, hat mich schockiert. Ich habe noch nie Dragon Age gespielt und dieses hier schien mir interessant, also werde ich es auf jeden Fall ausprobieren.“ Die Tatsache, dass ein Spiel schnell und ohne zusätzliche Kosten zugänglich wird, zieht natürlich auch neue Spieler an, die sich von der breiten Verfügbarkeit nicht abschrecken lassen.

Die Entscheidung, das Spiel so schnell auf PlayStation Plus zu bringen, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Frage bleibt jedoch, ob es aus einem strategischen Plan oder aus einer Reaktion auf die schwachen Verkäufe resultiert. So oder so, für viele Spieler ist es nun eine Gelegenheit, das Spiel ohne den Druck des vollen Preises auszuprobieren – und vielleicht hat der Schritt von BioWare und EA noch nicht das letzte Wort gesprochen.