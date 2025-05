Dragon Age: The Veilguard – Die wahren Feinde waren die Spieler vor dem Bildschirm

Was passiert, wenn ein Kultstudio wie BioWare ein neues Spiel in einer legendären Rollenspielreihe veröffentlicht? Genau – das Internet verwandelt sich in ein Tribunal. Mit Dragon Age: The Veilguard hat BioWare 2024 versucht, die Magie vergangener Tage zurückzuholen. Heraus kam ein Spiel, das auf dem Papier alles richtig machte: solide Technik, respektable Metacritic-Bewertungen, große Namen in der Synchronarbeit. Und doch schlug die Stimmung in der Fanbase um, noch bevor der erste Zauber gesprochen wurde.

War es die angstgetriebene Erwartungshaltung, der toxische Mix aus Nostalgie und Wokeness-Debatte – oder schlicht ein mittelmäßiges Spiel? Die Antwort ist wie Thedas selbst: kompliziert, blutig und voller Dämonen. Nur dass die Dämonen dieses Mal aus Kommentarspalten stammen.

Die Verteidigung einer gescheiterten Vision

Mitten im Schützengraben der Empörung meldete sich jetzt Alix Wilton Regan zu Wort – die Stimme des Inquisitors. In einem Interview mit IGN stellt sie die berechtigte Frage: Ist die Fan-Kritik wirklich ehrlich – oder einfach nur laut?

Ihre Worte treffen einen wunden Punkt: „Böse Menschen im Internet“ seien Teil des Problems, sagt sie. Menschen, die das Scheitern des Spiels gewollt hätten. Klingt wie eine faule Ausrede? Vielleicht. Aber ignorieren sollte man es nicht.

Denn Dragon Age: The Veilguard wurde schon vor Release mit Dreck beworfen. „Woke-Müll“, „Gender-Propaganda“, „Politisches Statement statt Spiel“ – was mit Mass Effect 3’s Ending-Debatte begann, ist heute zum Dauerfeuer geworden. Die Reaktionen erinnern an ein Meme: „Wir wollen Vielfalt, aber bitte so, wie wir sie von 2011 kennen.“

Sicherlicher ist die Kritik an flachen Romanzen, schlechter Charakterzeichnung und fehlender Entscheidungsfreiheit berechtigt. Aber wenn plötzlich eine queere Figur zur Projektionsfläche für gesellschaftliche Panik wird, sollte man sich fragen, ob hier wirklich das Spiel kritisiert wird – oder das Weltbild dahinter.

Zwischen Realität und Rollenspiel

Dragon Age war nie nur ein Spiel. Es war eine Vision von Inklusion, Grauzonen-Moral und der Möglichkeit, sein eigenes Thedas zu erschaffen. Wenn Dragon Age: The Veilguard daran scheitert, ist das schmerzhaft – für alle, die seit Jahren auf einen neuen Teil gewartet haben. Aber wenn Spieler ihre Enttäuschung in kollektive Wut umwandeln, die sich auf Repräsentation, Studioentscheidungen und Synchronschauspieler entlädt, dann geht es nicht mehr nur um enttäuschte Erwartungen – sondern um das Bedürfnis, Kontrolle über ein Narrativ zu behalten, das längst weitergezogen ist.

Die Debatte um Dragon Age: The Veilguard zeigt: Es geht weniger um ein Spiel – und mehr um die Frage, wem Geschichten heute gehören dürfen. Vielleicht ist das eigentliche Drama also gar nicht das in Thedas, sondern das im echten Leben. Und das hat leider keinen „Reload Last Save“-Button.