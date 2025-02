Dragon Age: The Veilguard ist gescheitert, weil es kein Live-Service-Spiel war, glaubt EA

Nach dem durchwachsenen Erfolg von Dragon Age: The Veilguard wurde der Support schnell eingestellt, und zahlreiche Entwickler verließen das Studio. Die nächste große Hoffnung: Mass Effect Next . Ob EA aus seinen Fehlern lernt oder erneut auf Live-Service drängt, bleibt abzuwarten. Klar ist: BioWare kann sich keinen weiteren Fehlschlag leisten. Ein weiterer Flop könnte das endgültige Aus für das Studio bedeuten.

Ursprünglich sollte Dragon Age: The Veilguard ebenfalls ein Live-Service-Spiel werden. Doch nachdem Anthem – BioWares letzter Versuch in diesem Bereich – spektakulär scheiterte, entschied man sich für eine Kurskorrektur zurück zum klassischen Singleplayer-RPG. Das Problem: Die Entwicklung war langwierig, teuer und offenbar nicht ganz rund.

Der Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League oder das Chaos rund um Sonys Concord zeigen, dass Live-Service-Spiele keine Garantie für Erfolg sind – vor allem dann nicht, wenn sie auf eine IP gezwungen werden, die eigentlich eine ganz andere Zielgruppe hat. Selbst Sony rudert nun zurück und hat Berichten zufolge ein geplantes God of War-Live-Service-Spiel eingestampft.

What do you think?