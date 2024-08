Dragon Age: The Veilguard – Rook’s Coffer Collector’s Edition enthüllt

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024.

Die Rook’s Coffer Collector’s Edition richtet sich an Fans der Franchise und ist mit allerhand Extras ausgestattet, die euch auf eurer Reise nützlich sein können. Praktisch : Die Rook’s Coffer Collector’s Edition gibt es in zwei Versionen – mit und ohne Spiel, falls dieses digital erworben wird.

What do you think?