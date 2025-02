Dragon Age: The Veilguard – Rückerstattung nach PS Plus-Ankündigung möglich?

Die Ankündigung von Dragon Age: The Veilguard für PlayStation Plus hat viele Spieler überrascht – und verärgert. Besonders diejenigen, die das Spiel erst in den letzten Tagen gekauft haben, fragen sich nun: Kann ich mein Geld zurückbekommen?

Sony erstattet manchmal – aber nicht immer

Es ist kein Geheimnis, dass Sony in bestimmten Fällen Rückerstattungen gewährt, wenn ein Spiel kurz nach dem Kauf in PlayStation Plus aufgenommen wird. Wer Dragon Age: The Veilguard digital im PlayStation Store erworben hat und über ein aktives PS Plus-Abonnement verfügt, könnte unter Umständen eine Rückerstattung beantragen.

Allerdings gibt es dabei einige Haken:

Das Zeitfenster für eine Rückerstattung ist äußerst klein – meist nur wenige Tage vor der Ankündigung des PlayStation Plus-Angebots.

Day-One-Käufer haben in der Regel Pech, da sie bereits lange genug gespielt haben, um von Sonys Rückgabepolitik ausgeschlossen zu werden.

Wer das Spiel gekauft, aber noch nicht gestartet hat, hat ebenfalls gute Chancen, eine Erstattung zu erhalten.

Dazu sollten sich die Spieler an den PlayStation-Support wenden und möglichst persönlich mit einem Agenten sprechen, der oft verständlicher reagiert als der Chatbot.

Und was ist mit Disc-Käufern?

Physische Käufer haben traditionell die schlechtesten Karten. Ein Refund ist hier eventuell möglich, wenn das Spiel noch originalverpackt ist und der Händler aus Kulanz eine Rückgabe erlaubt. Sony selbst bietet für Disc-Versionen keine Rückerstattung an. Auch hier gilt, dass der Kauf nicht allzu lange zurückliegen sollte.

Dass Dragon Age: The Veilguard schnell in PlayStation Plus landet, kommt nicht von ungefähr. Das Spiel hat sich alles andere als geschnitten Brot verkauft – doch Publisher und Entwickler wissen, dass sie mit zusätzlichen Vertriebswegen die Umsätze retten können. Eine Platzierung im Abo-Dienst sichert weitere Einnahmen und zieht neue Spieler an.

Ob eine Rückerstattung möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Digitale Käufer mit wenig oder keiner Spielzeit sollten es auf jeden Fall versuchen. Wer eine Disc-Version besitzt, muss auf die Kulanz des Händlers hoffen. Das Risiko, dass ein Spiel nach einem potenziellem Fehlschlag wenige Monate nach Release bei PlayStation Plus landet, ist für Käufer immer größer – und damit auch der Frust. Dragon Age: The Veilguard ist ein recht klassisches Beispiel und nicht das erste seiner Art.