Dragon Ball Sparking! Zero: DLC „Super Limit-Breaking NEO“ bringt über 30 neue Kämpfer

Bandai Namco erweitert das Roster von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ im Sommer 2026 um mehr als 30 Charaktere aus allen Ären des Franchise. Der neue Trailer zum DLC „Super Limit-Breaking NEO“ verspricht neben Fan-Favoriten aus GT und dem klassischen Dragon Ball auch frische Spielmodi und Herausforderungen.

Der DLC wird das bisher größte Inhalts-Update und erweitert die Charakterriege massiv um Kämpfer aus Dragon Ball, GT und weiteren Ablegern. Dieser Schritt ist eine direkte Antwort auf den Wunsch der Community, die Lücken im ohnehin schon gigantischen Roster zu schließen.

Über 30 neue Gesichter: Fokus auf GT und Klassik

Die schiere Menge von über 30 zusätzlichen Charakteren ist eine Ansage. Während das Hauptspiel bereits viele Varianten abdeckte, deutet der Trailer darauf hin, dass wir nun tiefer in die Nischen der Seriengeschichte eintauchen.

Besonders die Szenen im Trailer, in denen Drohungen gegen Freezer ausgesprochen werden oder Bodyguards („I’ll protect you, Lord Frieza“) in den Fokus rücken, lassen darauf schließen, dass auch das Story-Geflecht durch neue Missionen oder Herausforderungen erweitert wird.

Das Einbeziehen von GT-Charakteren in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist hierbei der strategisch wichtigste Punkt. Viele Fans empfanden die Präsenz dieser Ära zum Launch als ausbaufähig. Dass Bandai Namco hier nun mit einer derartigen Wucht nachlegt, zeigt, dass das Spiel langfristig als die ultimative Dragon-Ball-Enzyklopädie positioniert werden soll.

Gameplay-Impact und neue Herausforderungen

Der Trailer und die Erwähnung von Belohnungen für abgeschlossene Aufgaben deuten auf mehr als nur neue Skins hin. Wir sehen Hinweise auf:

Neue Kampf-Modi: Die Erwähnung eines „wunderbaren Preises“ lässt auf einen Turnier- oder Survival-Modus schließen, der über die Standard-Kämpfe hinausgeht.

Die Erwähnung eines „wunderbaren Preises“ lässt auf einen Turnier- oder Survival-Modus schließen, der über die Standard-Kämpfe hinausgeht. Überarbeitetes Balancing: Mit 30 neuen Kämpfern steigt die Gefahr von Power-Creep. Die Entwickler müssen zeigen, dass die neuen „Limit-Breaking“-Varianten das kompetitive Gefüge nicht sprengen.

Besonders spannend wird das Treffer-Feedback bei den neuen Angriffen. Die Dynamik im Video wirkt gewohnt brachial, aber die Integration von Charakteren, die „nicht mehr dieselben sind“, lässt auf neue Verwandlungsstufen oder experimentelle Movesets hoffen.

Für aktive Spieler bedeutet dieser DLC, dass die Meta komplett auf den Kopf gestellt wird. Ein Paket dieser Größe ist im Fighting-Game-Genre ungewöhnlich und erinnert eher an die großen Season-Pass-Strukturen von Service-Games. Die Relevanz liegt hier im Werterhalt des Titels. Wer befürchtet hatte, Sparking! Zero würde nach dem ersten Jahr an Fahrt verlieren, wird hier eines Besseren belehrt. Der Sommer 2026 wird für Dragon-Ball-Fans definitiv intensiv.

Welcher Charakter aus der GT-Ära oder dem klassischen Dragon Ball fehlt euch jetzt noch am dringendsten im Roster?