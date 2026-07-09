Dragon Ball Xenoverse 3: Gameplay-Details zum Connection-System

Bandai Namco Entertainment Europe bringt mit „Dragon Ball Xenoverse 3“ das nächste große Kampf-Rollenspiel für PlayStation 5, Xbox Series X und PC. Der Release ist für das Jahr 2027 angesetzt.

Das neue Video demonstriert die grundlegend überarbeiteten Kampfsysteme anhand einer packenden Gameplay-Mission mit dem Großen Saiyajin-Trupp. Im Zentrum der Arena steht das neue Connection-System. Spieler knüpfen hier tiefe Bündnisse mit legendären Helden der Seriengeschichte, um deren ikonische Fähigkeiten, Attacken und Movesets auf den eigenen, individuell erstellten Charakter zu übertragen.

Das Gameplay zeigt, wie Lücken in der gegnerischen Deckung entstehen, sobald das Ki des Gegenübers komplett schwindet. Vernichtende Critical Strikes sind die Folge. Der Trailer zeigt auch die taktischen Nuancen der Vier-Spieler-Trupp-Kämpfe präzise herunter. Soul Assist ruft Beistand. Soul Change lässt Spieler komplett in die Haut der Ikonen schlüpfen. Wer lieber die eigene Kraft entfesselt, nutzt das Awakening für den Super-Saiyajin. Genau hinschauen lohnt sich.