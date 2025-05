DRAGON BALL Z: KAKAROT erlebt ein neues Kapitel mit dem DAIMA-DLC

Son-Goku ist zurück – und diesmal wird’s dämonisch. Am 17. Juli erscheint der erste Teil des neuen Story-DLCs DAIMA – Abenteuer im Reich der Dämonen für DRAGON BALL Z: KAKAROT zunächst digital, gefolgt von der physischen Veröffentlichung am 18. Juli. Mit diesem Paket wagt das Action-RPG den Sprung in die Welt des kommenden Animes Dragon Ball DAIMA und verknüpft bekannte Spielmechanik mit frischen, finsteren Schauplätzen.

Wer dachte, dass nach der Boo-Saga und den Zeitreisen mit Trunks Schluss sei, hat sich gewaltig geirrt. In DAIMA schrumpft unser Held Son-Goku zurück auf Kindergröße – doch das macht ihn nicht weniger kampferprobt. Gemeinsam mit Shin, dem Kaioshin des Ostens, dem geheimnisvollen Glorio und der aufgeweckten Panzy beginnt eine neue Jagd auf die Dragon Balls – diesmal im Herzen des Dämonenreichs.

Dämonenreich, Dragon Balls und kindlicher Goku

Und das Dämonenreich hat es in sich: fliegende Inseln, schillernde Medikäfer, bizarre Kreaturen und eine Atmosphäre, die irgendwo zwischen düsterer Fantasy und klassischem Dragon Ball-Wahnsinn oszilliert. Spieler:innen dürfen nicht nur kämpfen, sondern auch erkunden. Wer genau hinsieht, entdeckt sogenannte „Gerüchte aus dem Dämonenreich“, kleine Info-Schnipsel über Flora, Fauna und die düsteren Machenschaften dieser Parallelwelt.

Der neue DLC fühlt sich an wie ein Hybrid aus Nostalgie und Neuanfang. Während sich Steuerung und Kampfsystem gewohnt vertraut anfühlen, versprüht die neue Welt einen Hauch von Abenteuer, der fast an die frühen Dragon Ball-Zeiten erinnert – kindlich, verspielt, aber nicht ohne ernste Untertöne.

DRAGON BALL Z: KAKAROT ist derzeit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich. Wer also Lust hat, mit Goku und Co. ein neues Kapitel fernab der bekannten Serien-Schauplätze zu erleben, sollte sich den 17. Juli fett im Kalender anstreichen.