Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake: Neue Szenarien vertiefen die Erdrick-Trilogie

Square Enix hat neue Details zum kommenden Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake veröffentlicht, und die lassen aufhorchen. Die Neuauflage der beiden ersten Teile der legendären JRPG-Reihe will nicht einfach nostalgische Gefühle wecken, sondern die Geschichte der gesamten Erdrick-Trilogie stärker miteinander verknüpfen.

In einem neuen Update spricht Square Enix von „zahlreichen neuen Szenarien“, die das Fundament der Saga vertiefen und neue Figuren einführen sollen. Dabei geht es offenbar nicht nur um kosmetische Erweiterungen, sondern um echte inhaltliche Ergänzungen, die die Welt und ihre Mythologie weiter ausbauen.

Neue Charaktere, neue Geschichten – alte Magie

Ein besonders spannender Punkt: Spieler sollen im Remake auf Charaktere treffen, die im Original gar nicht vorkamen. Dazu gehören laut Square „Begegnungen mit Menschen, die nicht Teil des ursprünglichen Spiels waren“, ergänzt durch neue Events und Dialoge. So soll die Welt von Dragon Quest 1 lebendiger und erzählerisch dichter werden.

Auch die Schöpfergöttin Rubiss, bekannt aus Dragon Quest 2, soll eine größere Rolle spielen. Ihre Einbindung deutet darauf hin, dass Square Enix die Verbindung zwischen den beiden Teilen stärker betont, eine Entscheidung, die Fans der Serie sicher begrüßen werden. Außerdem wird es neue Dungeons und „furchterregende Gegner“ geben, die zum Erkunden und Experimentieren einladen.

Das „große Geheimnis“ bleibt

Trotz aller Neuigkeiten hält Square Enix an einem Mysterium fest: dem sogenannten „großen Überraschungsmoment“, der schon im vergangenen Monat angeteasert wurde. Was genau dahintersteckt, ist unklar – ob ein spielmechanischer Kniff, ein dritter Teil im Bundle oder gar eine narrative Wende, bleibt reine Spekulation.

Mit dem Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake will Square Enix jedenfalls mehr als ein nostalgisches Comeback liefern. Es geht um eine Neuinterpretation zweier Grundpfeiler des Genres, modernisiert, aber ihrer Wurzeln treu.

Ob das Remake tatsächlich die Brücke zur Erdrick-Trilogie schlägt oder nur wohlklingende Versprechen abliefert, wird sich bald zeigen. Doch eines ist sicher: Dragon Quest lebt – und es hat noch etwas zu sagen.

Das Spiel erscheint am 30. Oktober 2025 für Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S und PC.