Dragon Quest 12 lebt! Square Enix arbeitet „hart“ am nächsten großen Abenteuer

Fans von Dragon Quest können aufatmen: Dragon Quest 12: The Flames of Fate befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung. Das bestätigte kein Geringerer als Serienschöpfer Yuji Horii in einem aktuellen Interview. Er versicherte, dass das Team „hart“ an dem Titel arbeitet und hofft, „nach und nach“ mehr Informationen preisgeben zu können.

Langes Warten auf Neuigkeiten

Seit der offiziellen Ankündigung im Jahr 2021 war es auffällig still um Dragon Quest 12. Abgesehen von einem kurzen Teaser-Trailer und dem vielsagenden Untertitel gab es kaum neue Details. Die anfängliche Euphorie der Fans wurde dadurch zunehmend von Unsicherheit abgelöst – vor allem, da Square Enix keinerlei Gameplay oder Plattformen enthüllte.

In einem Interview äußerte sich Horii nun zur aktuellen Entwicklungslage: „Es gibt viele Dinge, über die ich nicht sprechen kann, aber ich kann sagen, dass wir an DQ I & II Remake arbeiten – und hart an Dragon Quest 12.“

Auch wenn die Informationslage weiterhin dünn bleibt, dürfte diese Bestätigung zumindest einige Sorgen zerstreuen.

Ein Spiel, das die Zukunft von Dragon Quest prägen soll

Besonders spannend ist, dass Dragon Quest 12 die nächsten 10 bis 20 Jahre der Serie mitgestalten soll. Das hatte Square Enix-CEO Yosuke Matsuda bereits kurz nach der Enthüllung angedeutet. Zudem wurde versprochen, dass das Spiel die klassische Dragon Quest-Formel aufmischen wird – ohne den ikonischen Artstyle von Akira Toriyama zu verlieren.

Hinzu kommt der ambitionierte Plan, das Spiel weltweit zeitgleich zu veröffentlichen. Ein Novum für die Reihe, die in der Vergangenheit oft zuerst in Japan erschien und erst Monate oder gar Jahre später den Westen erreichte.

Abgesehen von der Bestätigung, dass die Entwicklung voranschreitet, bleiben weiterhin viele Fragen offen. Besonders der Rücktritt von Yu Miyake, dem langjährigen Produzenten der Serie, sorgte für Unruhe. Er wechselte letztes Jahr in die Mobile-Sparte von Square Enix, was einige Fans als schlechtes Omen deuteten.

Bis neue Details auftauchen, müssen sich Dragon Quest-Fans mit Spielen wie Infinity Strash oder dem HD-2D-Remake von Dragon Quest 3 begnügen. Hoffentlich hält Square Enix sein Versprechen und gibt bald endlich einen tieferen Einblick in das wohl ambitionierteste Dragon Quest aller Zeiten.