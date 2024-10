Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Spannendes Video zeigt die überarbeitete Spielwelt

Die Welt von Dragon Quest III lädt zum Erkunden ein, da sie voller Überraschungen und Entdeckungen steckt. Im neuen Gameplay-Material wird ein besonderes Beispiel gezeigt: Auf einer Reise durch Romaria in den Norden könnte man das verschlafene Dorf Norvik entdecken, das buchstäblich in tiefem Schlaf versunken ist. Um Norvik zu retten, muss der Spieler den Traumstein am unterirdischen See finden.

