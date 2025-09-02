Latest

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erreicht den Goldstatus, ein Klassiker kehrt zurück

Das Dragon Quest I & II HD-2D Remake erreicht den Goldstatus und erscheint am 30. Oktober. Fans dürfen sich auf modernisierte Klassiker mit nostalgischem Charme freuen.

Lukas Neumann
lukas author
Lukas Neumann
Dragon Quest 3

Yuji Horii und Produzent Masaaki Hayasaka hatten am Wochenende allen Grund zur Freude. Das Dragon Quest I & II HD-2D Remake ist fertiggestellt und hat offiziell den Goldstatus erreicht. Ein Meilenstein, der nicht nur für die Entwickler, sondern vor allem für Fans der Reihe ein bedeutendes Signal ist. Horii und Hayasaka hielten diesen Moment mit einem feierlichen Foto fest – ein stilles, aber starkes Symbol dafür, dass die Rückkehr der beiden Klassiker bevorsteht.

Ab dem 30. Oktober können Spieler die Abenteuer auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC erleben. Mit dem Remake wird die nostalgische Pixelkunst von Dragon Quest I & II in HD-2D neu interpretiert, modernisiert, ohne den Charme der Originale zu verlieren. Für Fans klassischer JRPGs ist das nicht nur ein Update, sondern eine Gelegenheit, die Wurzeln einer der langlebigsten Rollenspielreihen frisch zu erleben.

Zwei Welten, ein Paket

In Dragon Quest I kehren Spieler ins Königreich Alefgard zurück. Nach dem ersten Sieg über den Herrscher der Unterwelt scheint Frieden eingekehrt, doch ein finsterer Drachenfürst entfesselt erneut Monsterhorden. Die Verantwortung liegt beim Spieler – als Nachfahre des legendären Erdrick – das Reich zu retten.

Dragon Quest II führt die Geschichte weiter: Drei Königreiche genießen Frieden, bis dunkle Mächte erneut zuschlagen. Spieler steuern diesmal die jungen Prinzen und Prinzessinnen, Erdricks Nachkommen, durch eine Welt voller Bedrohungen. Das Remake vereint beide Klassiker in einem Paket, das neben nostalgischem Gameplay auch moderne Komfortfunktionen bietet, die den Spielablauf flüssiger und angenehmer gestalten.

https://twitter.com/DragonQuest/status/1961625174115295508

Vorbesteller-Extras und Fan-Boni

Besonders treue Fans werden belohnt: Wer bereits das Dragon Quest III HD-2D Remake besitzt, erhält exklusive Bonusgegenstände für Dragon Quest I & II HD-2D Remake, darunter ein Hundekostüm für den ersten Teil und ein Katzenkostüm für den zweiten. Vorbesteller der digitalen Version profitieren zusätzlich von einem praktischen Reise-Set, das mit verbesserten Ausrüstungsgegenständen wie speziellen Schuhen und Samen für Attribute wie Stärke oder Verteidigung das Abenteuer erleichtert.

Alle Boni lassen sich zudem im Spiel selbst finden – in den Schatztruhen der Gasthäuser von Tantegel (Teil I) oder Midenhall (Teil II). Das garantiert, dass auch Spieler, die später einsteigen, nicht leer ausgehen.

Das Dragon Quest I & II HD-2D Remake ist nicht nur eine nostalgische Hommage, sondern auch ein Update, das alte Fans anspricht und Neueinsteiger abholt. Ob die HD-2D-Grafik die klassische Atmosphäre perfekt einfängt, wird sich zeigen, aber der Goldstatus ist ein klares Signal: Hier liegt etwas, das sowohl Tradition als auch Moderne respektiert.

