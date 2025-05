Dragon Quest I & II HD-2D Remake – Release im Oktober auf PS5

Das ikonische Rollenspiel-Duo Dragon Quest I & II kehrt zurück – und zwar in einem frischen HD-2D-Remake, das am 30. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC, sowie erstmals auch für die brandneue Nintendo Switch 2 erscheint. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich, und Fans können sich auf eine modernisierte, zugleich aber liebevoll nostalgische Spielerfahrung freuen.

Zwei Legenden in einem Paket

Dragon Quest I entführt Spieler zurück in das Königreich Alefgard, das nach dem Sieg über den Herrscher der Unterwelt eigentlich Ruhe finden sollte. Doch als der finstere Drachenfürst erneut Monsterhorden entfesselt, liegt es an dir – dem Nachfahren des legendären Erdrick –, das Reich vor dem Untergang zu bewahren. Das ursprüngliche Spiel, das den Grundstein für eine der bekanntesten JRPG-Reihen legte, glänzt nun in wunderschöner HD-2D-Grafik, die nostalgische Pixelkunst mit moderner Detailverliebtheit vereint.

Im Anschluss erzählt Dragon Quest II die Geschichte einer Zeit, in der drei Königreiche in Frieden blühen – bis dunkle Mächte erneut zuschlagen. Du steuerst die jungen Prinzen und Prinzessinnen, Erdricks Nachkommen, auf ihrem Kampf gegen die finsteren Kräfte, die die Welt bedrohen. Beide Abenteuer sind in einem Paket vereint und bieten neben dem klassischen Gameplay auch zahlreiche Komfortfunktionen, die den Spielspaß erhöhen.

Exklusive Boni für Vorbesteller und Dragon Quest III-Spieler

Für treue Fans gibt es außerdem attraktive Anreize: Wer Dragon Quest III HD-2D Remake bereits besitzt, erhält spezielle Bonusgegenstände für Dragon Quest I & II. Dazu gehören ein Hundekostüm für den ersten Teil und ein Katzenkostüm für den zweiten – ein liebevoller Augenschmaus und ein lustiges Extra für eingefleischte Fans. Außerdem bekommen Vorbesteller der digitalen Version ein praktisches Reise-Set geschenkt, das mit verbesserten Ausrüstungsgegenständen wie speziellen Schuhen und Samen für Stärke, Verteidigung und andere Werte das Abenteuer erleichtert.

Alle Bonusitems lassen sich außerdem im Spiel selbst finden – entweder in den Schatztruhen der Gasthäuser von Tantegel (Dragon Quest I) oder Midenhall (Dragon Quest II). Das sorgt dafür, dass auch diejenigen, die später einsteigen, nicht leer ausgehen.

Das Dragon Quest I & II HD-2D Remake ist ein Fest für alle, die die Wurzeln der Rollenspielgeschichte neu entdecken oder wiederbeleben wollen. Die Kombination aus klassischem Gameplay, einem atmosphärischen Soundtrack und der neu interpretierten HD-2D-Grafik macht die Sammlung in diesem Jahr zu einem Pflichtkauf.