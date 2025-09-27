Video

Dragon Quest VII Reimagined: 17 Minuten Gameplay zeigen die Neuauflage in Bewegung

Square Enix zeigt auf der TGS 17 Minuten Gameplay von Dragon Quest VII Reimagined. Release am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox, Switch & PC.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare

Square Enix hat auf der Tokyo Game Show 2025 erstmals 17 Minuten Live-Gameplay aus Dragon Quest VII Reimagined vorgestellt. Die Neuauflage des Klassikers präsentiert sich dabei nicht nur mit frischer Technik, sondern auch mit einem klaren Ziel: das alte Rollenspielgefühl einer neuen Generation zugänglich zu machen.

Die Veröffentlichung ist für den 5. Februar 2026 weltweit geplant, auf PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC via Steam sowie Microsoft Store. Bemerkenswert ist die Plattformbreite: Square Enix nimmt das Comeback ernst und will offenbar keine Zielgruppe außen vor lassen.

Die große Frage bleibt: Wird Dragon Quest VII Reimagined das Nostalgie-Gefühl transportieren können, ohne sich wie ein bloßer Museumsbesuch anzufühlen?

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Metal Gear Solid Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 – Konami teilt wichtiges Update
Next Article World War Z World War Z: Heavy Ordnance Update beweist langanhaltende Entwicklerliebe
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x