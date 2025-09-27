Dragon Quest VII Reimagined: 17 Minuten Gameplay zeigen die Neuauflage in Bewegung

Square Enix hat auf der Tokyo Game Show 2025 erstmals 17 Minuten Live-Gameplay aus Dragon Quest VII Reimagined vorgestellt. Die Neuauflage des Klassikers präsentiert sich dabei nicht nur mit frischer Technik, sondern auch mit einem klaren Ziel: das alte Rollenspielgefühl einer neuen Generation zugänglich zu machen.

Die Veröffentlichung ist für den 5. Februar 2026 weltweit geplant, auf PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC via Steam sowie Microsoft Store. Bemerkenswert ist die Plattformbreite: Square Enix nimmt das Comeback ernst und will offenbar keine Zielgruppe außen vor lassen.

Die große Frage bleibt: Wird Dragon Quest VII Reimagined das Nostalgie-Gefühl transportieren können, ohne sich wie ein bloßer Museumsbesuch anzufühlen?