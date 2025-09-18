Latest

Dragon Quest VII Reimagined – Artstyle, Battle-System und Collector's Edition enthüllt

Dragon Quest VII Reimagined bringt handgefertigte 3D-Welten, neue Story und dynamisches Kampfsystem. Release: 5. Februar 2026 für PS5, Xbox, Switch & PC.

Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix hat neue Details zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht, dem kommenden Remake des klassischen Rollenspiels, das ursprünglich im Jahr 2000 auf der PlayStation erschien. Mit frischen Eindrücken, überarbeiteten Charakterdesigns und einem modernen, aber charmanten Handcrafted-Look kündigt das Studio einen der ambitioniertesten Remakes der Reihe an. Spieler dürfen sich auf eine Reise zwischen zwei Welten, taktische Kämpfe und zahlreiche Zusatzinhalte freuen – alles ab dem 5. Februar 2026.

Inhalt

Handgefertigte Miniaturwelten und neue Charakterdesigns

Die Charaktere, einst von Akira Toriyama entworfen, erscheinen nun in einem handgefertigten 3D-Stil, der stark an Miniaturfiguren erinnert. Diese Gestaltung erstreckt sich nicht nur auf die Figuren, sondern auch auf Städte, Dungeons und Landschaften. Die Diorama-Optik verleiht jeder Szene Tiefe und Wärme, ohne den ikonischen Charme der Serie zu verlieren. Dramatische Event-Sequenzen wurden ebenfalls in diesem Stil neu interpretiert, wodurch wichtige Momente der Geschichte noch lebendiger wirken.

Die visuelle Aufwertung ist nicht nur ein kosmetisches Feature. Sie zeigt, wie Dragon Quest VII Reimagined versucht, Nostalgie und moderne Ästhetik zu verbinden, ein Ansatz, der Fans der Originalversion und neue Spieler gleichermaßen anspricht.

Fragmente, zwei Welten und unerwartete Gefahren

Auf Estard Island beginnt das Abenteuer scheinbar harmlos: Ein Junge und seine Freunde entdecken Fragmente eines alten Tablets, die ein magisches Portal öffnen und sie in unbekannte Welten transportieren. Mit jedem neuen Fragment wächst die Welt um sie herum, und aus neugieriger Erkundung wird schnell ein Kampf gegen finstere Mächte.

Die Spieler werden zwischen der vertrauten Heimatinsel und mysteriösen, neuen Welten reisen. Jede Welt ist gefüllt mit einzigartigen Nebenquests, Events und einem Tab-basierten Menü, das die Steuerung übersichtlich hält. Für Abwechslung sorgt neben den Hauptmissionen ein Battle Arena-Modus mit legendären Gegnern sowie das klassische Lucky Panel-Minispiel, ideal, um seltene Items zu ergattern.

Dynamisches Kampfsystem und flexible Berufe

Auch das Kampfsystem wurde modernisiert: Gegner erscheinen auf der Karte, schwächere Feinde lassen sich sofort besiegen, ohne in ein separates Kampfmenü zu wechseln. Das Turn-Based-System lässt sich beschleunigen oder automatisch ausführen, sodass der Spielfluss erhalten bleibt.

Die Charaktere können zudem verschiedene Berufe („Vocations“) meistern, inklusive der neuen Doppel-Beruf-Funktion „Moonlighting“. Jeder Beruf hat eigene Fähigkeiten und besondere Boni, sogenannte Vocational Perks, die in kritischen Momenten den Kampf entscheiden können.

Die Collector’s Edition von Dragon Quest VII Reimagined: SteelBook, Plüsch-Slime, Diorama-Schiff und exklusive DLCs im Set – ein Must-Have für Sammler.
DLCs, Collector’s Edition und besondere Boni

Dragon Quest VII Reimagined wird mit drei DLC-Paketen starten, darunter neue Kostüme, nützliche Items und herausfordernde Kämpfe gegen legendäre Gegner. Zusätzlich bietet die Collector’s Edition physische Sammlerstücke wie ein Diorama-Schiff, SteelBook und Plüschfiguren, während die Digital Deluxe Edition frühzeitigen Zugriff und DLC-Boni gewährt. Plattformexklusive Boni sowie Sonderinhalte für Spieler mit gespeicherten Daten aus dem Dragon Quest I & II HD-2D Remake runden das Paket ab.

Mit Dragon Quest VII Reimagined gelingt Square Enix ein Balanceakt zwischen Tradition und zeitgemäßer Präsentation. Die handgefertigten Welten, die flexible Kampftechnik und die zusätzlichen Inhalte zeigen, dass man nicht nur Nostalgie bedienen, sondern auch neue Spieler begeistern will. Für Fans klassischer JRPGs könnte dies der perfekte Einstieg sein, und für Neulinge ein faszinierendes Abenteuer, das sowohl Storytiefe als auch taktische Vielfalt bietet.

