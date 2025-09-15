Dragon Quest VII Reimagined: Charaktere basieren auf realen Modellen für Diorama-Look

Dragon Quest VII Reimagined überrascht Fans mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Statt die Figuren ausschließlich digital zu modellieren, hat Square Enix echte physische Modelle von Helden wie dem Protagonisten und Kiefer erstellt, und diese anschließend gescannt. Ziel ist ein einzigartiger „Diorama“-Stil, der das Spiel sowohl visuell auffälliger als auch greifbarer machen soll.

Für langjährige Fans ist Akira Toriyamas ikonischer Zeichenstil natürlich unverkennbar, doch nicht jeder war sofort von der neuen, etwas realistischeren Optik überzeugt. Die Idee hinter den physischen Modellen dürfte jedoch helfen, eine konsistente, lebendige Spielwelt zu schaffen, die mehr Tiefe vermittelt als reine 3D-Renderings.

Weniger Grind, mehr Individualität

Ein weiterer Punkt, den Yuji Horii im neuesten Video betont, ist die Zugänglichkeit. Bestimmte Inhalte des Originalspiels wurden angepasst oder gestrafft, um den Einstieg in die Welt von Dragon Quest VII Reimagined zu erleichtern. Wer sich an die ursprüngliche PS1-Version erinnert, weiß, dass ein kompletter Durchlauf leicht 80 Stunden beanspruchen kann, und mit allen Nebenquests sogar bis zu 170 Stunden. Ein wenig Streamlining bedeutet also nicht, dass der Kern verloren geht, sondern dass neue Spieler nicht abgeschreckt werden.

Charaktere können nun zudem zwei „Vocations“ gleichzeitig lernen. Diese Job-Mischung erlaubt einen individuelleren Spielstil und eröffnet taktische Möglichkeiten, die im Original so nicht vorgesehen waren.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar, weitere Details folgen auf der Tokyo Game Show. Die Kombination aus Diorama-Optik, moderner Zugänglichkeit und flexiblen Job-Systemen zeigt, dass Square Enix sowohl Veteranen als auch Neulinge im Blick hat. Die Frage bleibt: Wird der visuelle Stil überzeugen und den Charme des Originals bewahren? Für Fans dürfte das Remake ein genaues Hinsehen wert sein.