Dragon Quest VII Reimagined: Ein Klassiker kehrt zurück – in neuem Gewand

Beim heutigen Nintendo Direct hat Square Enix die Katze aus dem Sack gelassen: Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026, und das nicht nur für die kommende Nintendo Switch 2, sondern auch für Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Statt eines einfachen HD-Upgrades erwartet uns eine echte Neuinterpretation. Square Enix verpasst dem RPG-Klassiker eine handgefertigte Diorama-Optik, die wie eine Mischung aus Puppenspiel und lebendigem Bilderbuch wirkt. Charaktere, ursprünglich von Akira Toriyama entworfen, wurden für das neue Remake mit echten Puppenmodellen digital umgesetzt – ein ungewöhnlicher, aber auffällig charmanter Ansatz.

Neue Mechaniken, vertraute Seele

Spieler dürfen sich auf ein episches Einzelspieler-Abenteuer freuen, das den Kern des Originals bewahrt, aber in wichtigen Bereichen modernisiert wurde. Neben einer gestrafften Story und optionalen Nebenquests wurde vor allem das Kampfsystem überarbeitet:

Berufungssystem mit Nebenjob-Mechanik , die erlaubt, zwei Rollen gleichzeitig zu kombinieren.

, die erlaubt, zwei Rollen gleichzeitig zu kombinieren. „Abreagieren“-Fähigkeit , die sich aktiviert, wenn ein Charakter aufgebracht ist.

, die sich aktiviert, wenn ein Charakter aufgebracht ist. Monstermeister(in)-Berufung, die das Beschwören von Monstern mit sich bringt.

Dazu kommen Quality-of-Life-Verbesserungen wie eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und optimierte Spielabläufe. Wer die alten Fragment-Tafeln kennt, darf sich außerdem auf bekannte, aber flüssiger inszenierte Erkundungsmechaniken freuen.

Collector’s Edition und Vorbesteller-Boni

Für Sammler gibt es direkt zum Start eine physische Collector’s Edition, exklusiv im Square Enix Store. Neben der Standard-Version sind darin ein Steelbook, ein Schleim-Plüschtier, eine detailreiche „Schiff in der Flasche“-Figur sowie mehrere DLC-Pakete enthalten.

Zusätzlich wird eine Digital Deluxe Edition angeboten, die 48 Stunden Early Access und exklusive Inhalte liefert. Vorbesteller – egal für welche Edition – erhalten außerdem ein Bonus-Kostüm aus Dragon Quest VIII, drei Kompetenzsamen sowie einen plattformspezifischen Schleimschild.

Ein Remake mit Gewicht

Mit Dragon Quest VII Reimagined wagt Square Enix nicht nur die Rückkehr eines der umfangreichsten Teile der Reihe, sondern geht auch künstlerisch neue Wege. Der Diorama-Stil könnte die Community spalten, doch er verleiht dem Remake eine klare Identität, die sich von anderen RPG-Neuauflagen abhebt.

Die Frage bleibt: Wird das Remake genug frischen Wind bringen, um alte Fans erneut zu fesseln und gleichzeitig neue Spieler für Dragon Quest zu begeistern?