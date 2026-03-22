Dragon Quest X: Google Gemini wird zum KI-Begleiter „Slamy“

Square Enix integriert Googles KI Gemini direkt in „Dragon Quest X“, um Spielern einen interaktiven Begleiter zur Seite zu stellen. Der KI-Partner „Slamy“ soll nicht nur bei der Orientierung helfen, sondern auch aktiv auf individuelle Spielerfolge reagieren.

Unlike classic NPCs, which only perform static scripts, this AI analyses the gameplay in real time and acts as a personal mentor for newcomers and veterans. If the implementation is successful and accepted by players, it could be a model for the future.

Ein smarter Schleim gegen die MMO-Einsamkeit

Der Kern der Neuerung ist „Oshaberi Slamy“ (Schwatzhafter Slamy). Über eine Chat-Funktion können Spieler direkt mit der KI kommunizieren, die wiederum mit automatisch generierter Sprachausgabe antwortet. Der Clou: Slamy „sieht“ mit. Die KI wertet Bildinformationen aus und gratuliert etwa aktiv zum Sieg über einen schweren Boss oder zum Fund eines seltenen Items.

Produzent Takashi Anzai löst damit ein massives Problem von Langzeit-MMOs: die Überforderung neuer Spieler. Slamy soll verhindern, dass man sich in der riesigen Welt von Astoltia verloren oder isoliert fühlt. Es ist der Versuch, das klassische Singleplayer-Gefühl eines „Dragon Quest“-Begleiters in die persistente Online-Welt zu retten.

Warum Gemini das Gameplay verändern könnte

Die Zusammenarbeit mit Google Cloud geht über simple Chatbots hinaus. Wenn die KI tatsächlich versteht, wo der Spieler feststeckt oder welche Mechanik er gerade missachtet, hebelt es das bisherige Quest-Design aus. Statt kryptischer Logbucheinträge gibt es kontextsensitive Hilfe.

Dass Serienschöpfer Yuji Horii bereits laut darüber nachdenkt, KI auch für aktiv mitkämpfende Charaktere einzusetzen, zeigt die Richtung: Wir bewegen uns weg von starren Verhaltensmustern (Aggro-Listen, feste Rotationen) hin zu Partnern, die taktisch auf den individuellen Spielstil reagieren.

Man darf den wirtschaftlichen Aspekt nicht ignorieren. Spiele wie „Dragon Quest X“ leiden unter den enormen Kosten für neuen Content. Wenn eine KI wie Gemini einen Teil des „Handoldings“ und der Lore-Vermittlung übernimmt, spart das Entwicklungsressourcen für geskriptete Tutorials. Square Enix nutzt „Dragon Quest X“ hier als Testfeld für eine Technologie, die laut Google Cloud in drei bis fünf Jahren Standard in jedem Spiel sein wird.

Ob Slamy wirklich eine „Persönlichkeit“ entwickelt oder nur ein glorifiziertes Wiki mit Sprachausgabe bleibt, hängt von der Latenz und der Natürlichkeit der Antworten ab. Für das Genre der MMORPGs ist es jedoch ein wichtiger Testlauf für die Zukunft der Spielerführung.