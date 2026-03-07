Dragonkin: The Banished – Koop-Beta & Release-Termine stehen

Der finale Sprint zum Release von Dragonkin: The Banished hat begonnen und Eko Software liefert kurz vor knapp das Feature, auf das die ARPG-Community gewartet hat: Der Online-Koop-Modus ist in der PC-Beta live.

Wenn am 16. März die Version 1.0 für den PC und nur drei Tage später für PS5 und Xbox Series X|S erscheint, müssen wir die Drachenhorden nicht mehr alleine dezimieren.

Ein zentraler Ankerpunkt ist die Stadt Montescail. Das ist kein statisches Menü, sondern ein soziales Zentrum, das sich durch unsere gesammelte Erfahrung wortwörtlich weiterentwickelt. Dass Dienstleistungen und Verbesserungen dort der gesamten Community zugutekommen, gibt dem Grind eine vollkommen neue Bedeutung. Es fühlt sich einfach gut an, wenn der eigene Fortschritt nicht nur im Charakterblatt landet, sondern die Spielwelt für alle sichtbar vorantreibt.

Maximale Freiheit beim Beutezug

Besonders spannend ist die Flexibilität beim Zusammenspiel. Die Entwickler erlauben uns, lokalen Couch-Koop mit Online-Sessions zu mischen – zwei Leute vor der Konsole können also nahtlos mit zwei weiteren Jägern aus dem Netz eine Vierergruppe bilden.

Dass jeder seinen eigenen Loot erhält, diesen aber untereinander gehandelt werden kann, nimmt den unnötigen Stress aus der Beuteverteilung. So bleibt der Fokus auf dem massiven Skill-System und dem Zusammenspiel der verschiedenen Klassen, anstatt sich um das beste Schwert zu streiten.

Dragonkin: The Banished macht im Endspurt verdammt viel richtig. Die Verzahnung von individuellem Fortschritt und dem Ausbau der Stadt Montescail könnte genau die Langzeitmotivation liefern, die dem Genre oft fehlt.

Die Beta des Koop-Modus ist jetzt die perfekte Gelegenheit für das Team, die Serverstabilität für den Launch am 16. März (PC) bzw. 19. März (Konsole) zu zementieren. Werden die Synergien zwischen den Charakteren so wuchtig, wie die Trailer versprechen, erwartet uns hier eine echte Koop-Perle.