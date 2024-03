Dragon’s Dogma 2: Aggressive Monetarisierung bringt das RPG zu Fall [Update]

„Ich habe wirklich auf dieses Spiel gewartet und leider habe ich es zurückgegeben, weil mich die Performance wirklich aus der Fassung bringt und ich bei einem Open-World-Spiel nicht mit der Ausrüstung und den Waffen beginnen kann, die ich will, nicht mit einem Schwert und einem Schild, die es zu geben scheint. Dass es in der offenen Welt nicht viele Freiheiten gibt und ich zusätzlich zu den anfänglichen teuren 70 Dollar noch eine weitere Transaktion tätigen musste, um mein Charakterdesign zu ändern, hat mich wirklich abgeschreckt.“

Ein Blick in den PlayStation Store reicht, um zu sehen, wie kreativ Capcom bei Dragon’s Dogma 2 geworden ist, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Für die Spieler ist dies zu viel und maßlos, die sich in den Reviews regelrecht „auskotzen.“

