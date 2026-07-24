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Dragon’s Dogma 2: Capcom setzt bei Erweiterung auf Dungeons statt Level-Scaling

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erscheint am 9. Oktober 2026. Capcom streicht Level-Scaling, bringt 12 Dungeons, Transmog und 20 Stunden Story.

Dragons Dogma 2 Dark Arisen

Capcom liefert mit „Dark Arisen“ am 9. Oktober 2026 eine Erweiterung für Dragon’s Dogma 2, die ein neues Schneegiet sowie Transmogrifikation bringt und auf ein automatisches Level-Scaling verzichtet.

In einem Famitsu-Interview gaben Game Director Kento Kinoshita und Producer Naoto Oyama konkrete Spieldaten und Design-Entscheidungen bekannt.

Fakten, Laufzeit und Preispunkte

Das Add-on erscheint als separates DLC für PS5, Xbox Series X|S sowie PC für 29,99 EUR und als Bundle inklusive Hauptspiel. Die primäre Story im neuen, nördlichen Areal Norgan ist auf 15 bis 20 Stunden ausgelegt.

Zusätzlich integriert Capcom 12 eigenständige Dungeons namens Lost Rites in die Spielwelt. Jeder dieser Dungeons fordert 30 bis 60 Minuten Spielzeit und dient ab Stufe 20 als Beschleuniger für das Erreichen des empfohlenen Norgan-Levels von Stufe 40. Das Gesamtpaket aus Hauptspiel und Erweiterung bringt es laut Entwickler auf rund 72 Stunden Inhalt.

Transmog und verzichtetes Level-Scaling

Auf eine dynamische Skalierung der Gegnerstufen verzichtet das Entwicklerteam bewusst. Die Meinungen in der Community seien zu gespalten. Als Alternative befindet sich ein klassischer Hardmode in Erwägung, der direkt zu Spielbeginn wählbar sein soll.

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Norgan lässt sich bereits früh im Spielverlauf von Vernworth aus ansteuern. Für den Spielfortschritt im neuen Gebiet führt Capcom ein Transmog-System ein, mit dem visuelle Rüstungsanpassungen ohne Attributsverluste möglich werden. Die Funktion schaltet sich im Verlauf der Norgan-Inhalte frei.

„Die ‚Lost Rites‘ sind gleichmäßig über das gesamte Hauptspielgebiet verteilt, aber je weiter man vorankommt, desto mehr Dungeons mit höheren empfohlenen Stufen und größerem Schwierigkeitsgrad haben wir vorgesehen.“

Über das Relic Expedition Cycles System lassen sich in Norgan geborgene Relikte in Siedlungen auswerten, um Ausrüstung mit spezifischen Fähigkeiten zu erhalten.

Capcom repariert mit „Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen“ genau die Stellen, die beim Release des Hauptspiels für Kritik sorgten. Keine künstliche Gegnerskalierung, sinnvolles Endgame und ein überfälliges Transmog-System sind solide Anpassungen. Für 30 EUR liefert das Paket exakt den Content-Nachschub, den das Spiel von Tag eins an gebraucht hätte.

Gta Pre Order Release
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