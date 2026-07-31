Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Entwickler lüften Geheimnisse zu Performance, Skills und Save-Slots

Capcom bringt die Erweiterung Dark Arisen für „Dragon’s Dogma 2“ am 9. Oktober 2026 und erfüllt mit kostenlosen Updates endlich zentrale Community-Wünsche. Neben dem neuen Eis-Gebiet Norgan stehen vor allem Performance, Speichersystem und Kampfdynamik im Fokus.

Endlich 60 FPS und mehr Flexibilität im Kampf

Capcom hat im Entwickler-Q&A zur kommenden Erweiterung ordentlich aufgetischt. Director Kento Kinoshita und Producer Naoto Oyama wissen ganz genau, wo der Schuh beim Hauptspiel gedrückt hat. Die wichtigste Nachricht für Konsolenspieler vorweg: Mit dem Title Update 3.2 Ende August peilt das Team im Performance-Modus auf PS5 und Xbox Series X endlich stabile 60 FPS an. Auch für den PC schrauben die Entwickler an der Unterhaube und passen die Systemanforderungen an. Ein längst überfälliger Schritt.

Doch das ist längst nicht alles, was uns Ende August erwartet. Das Kampfsystem bekommt eine Frischkur, die das Spielgefühl deutlich verändern wird. Ihr könnt künftig 6 Skills gleichzeitig ausrüsten statt wie bisher nur 4. Das klingt im ersten Moment nach einer kleinen Änderung. In der Praxis wirft es aber eure bisherigen Builds komplett über den Haufen. Zusammen mit neuen Skill-Stufen und vollkommen neuen Fähigkeiten für die einzelnen Laufbahnen müsst ihr eure Lieblingsklassen neu erlernen. Mehr Optionen bedeuten mehr Tiefe. Das tut dem Spielfluss verdammt gut.

Drei Speicherstände und das Aus für den Frust

Ein gigantischer Kritikpunkt seit dem Launch war das extrem starre Speichersystem. Ein falscher Schritt, ein automatischer Speichervorgang im falschen Moment oder ein versehentliches Laden des Wirtshaus-Standes – und stundenlanger Fortschritt war im Eimer. Damit ist bald Schluss.

Capcom erweitert das System auf drei separate Speicher-Typen: Autosave, Interim Save für manuelle Sicherungen zwischendurch und den klassischen Last Inn Rest Save. Das Laden im Wirtshaus löscht künftig auch keine anderen Daten mehr. Zusätzlich spendiert uns Update 3.2 drei echte Charakter-Slots. Ihr könnt also endlich ein komplett neues Abenteuer starten, ohne euren alten Spielstand opfern zu müssen.

Auch bei der Drachenpest legen die Entwickler nach. Sie war bisher oft mehr Frust als Chance. Ab Ende August spiegeln sich die Werte-Buffs befallener Vasallen endlich klar in den Zahlen wider. Dazu kommen neue Kampfmuster, mit denen infizierte Begleiter im Gefecht aggressiver und effektiver agieren. Und wer das Risiko eines Amoklaufs in der Stadt gar nicht erst eingehen will, greift einfach zu einem neuen Heil-Item. Ihr habt die Wahl: Maximale Kampfkraft riskieren oder die Seuche direkt im Keim ersticken.

Eiskaltes Norgan und faire Transmog-Regeln

Die eigentliche Erweiterung „Dark Arisen“ führt uns ab dem 9. Oktober in die eisige Region Norgan. Kinoshita und Oyama versprechen eine düstere Atmosphäre, die fließend von frostigen Landschaften in dunkle Themen übergeht. Neben Abwandlungen bekannter Gegner warten vollkommen neue Feindtypen mit eigenen Skeletten auf uns. Wer Abwechslung abseits der Hauptstory sucht, bekommt zwölf neue Dungeons spendiert, die in die bestehende Spielwelt integriert werden.

Auch die Fashion-Fraktion geht nicht leer aus. Über eine eigene Nebenquest-Reihe in Norgan schaltet ihr ein vollwertiges Transmog-System frei. Ihr könnt das Aussehen von Waffen und Rüstungen anpassen, während die Werte des ausgerüsteten Equipments erhalten bleiben. Fashion-Dogma ist damit endlich Realität. Die empfohlenen Einstiegslevel für die neuen Inhalte liegen bei Level 20 und 40, wobei die Skalierung nach hinten heraus spürbar anzieht. Selbst High-Level-Arisen sollen wieder ins Schwitzen kommen. Ein zusätzlicher Hardmode ist ebenfalls in Arbeit.

Capcom hat zugehört. Die Entwickler liefern nicht einfach nur ein neues Gebiet ab, sondern fassen genau die Mechaniken an, die der Community seit Release auf den Nerven gingen. Drei Save-Slots, 60 FPS, mehr Skill-Freiheit und die Entschärfung der Drachenpest zeigen, dass das Feedback angekommen ist. Wenn die Performance Ende August hält, was das Entwicklerteam verspricht, wird „Dark Arisen“ im Oktober das Gesamtpaket, das wir uns schon zum Launch gewünscht hätten.