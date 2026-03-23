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Dragon’s Dogma 2: Expansion-Teaser im Anniversary-Artwork entdeckt

Capcom teast DLC für Dragon’s Dogma 2: Dechiffrierter Brief im 2nd Anniversary Artwork deutet auf neue Nordregion Organ und Greifen-Inhalte hin. Alle Details.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Dragons Dogma 2

Capcom hat zum zweiten Jubiläum von „Dragon’s Dogma 2“ ein Artwork veröffentlicht, das bei genauerem Hinsehen deutliche Hinweise auf eine kommende Erweiterung liefert. Ein dechiffrierter Brief im Bild spricht von Greifen-Sichtungen in einer bisher nicht zugänglichen Nordregion namens „Organ“.

Im Vordergrund des Artworks befindet sich ein Schriftstück, das in der fiktiven Gransys-Schrift verfasst ist. Japanische Fans und Lore-Experten haben den Text bereits übersetzt: „Sightings of Griffins Flying in From the Northern Region of Organ Have Been Confirmed“ (Sichtungen von Greifen, die aus der nördlichen Region von Organ einfliegen, wurden bestätigt).

Die Region Organ und der unbekannte Charakter

Die Erwähnung der Region Organ ist kein Zufall. Bereits im Hauptspiel finden sich in Ladebildschirmen und Item-Beschreibungen diverse Referenzen auf ein nördliches Territorium, das für den Spieler bisher nicht erreichbar war. Dass Capcom diesen Namen nun explizit in einem offiziellen Jubiläums-Artwork platziert, folgt dem klassischen Muster von Teaser-Kampagnen.

Zusätzlich befeuert eine im Hintergrund platzierte Figur die Gerüchteküche. Der Charakter ist dem Betrachter abgewandt und trägt eine Ausrüstung, die im aktuellen Spiel-Asset-Pool nicht existiert. Die Platzierung und die bewusste Verschleierung des Gesichts deuten auf einen neuen Schlüsselcharakter oder eine neue Berufung (Vocation) hin.

Das Erbe von Dark Arisen

Historisch gesehen ist dieser Schritt konsequent, da bereits der Vorgänger mit Dark Arisen eine massive Erweiterung erhielt, die das Grundspiel um neue Gebiete wie die Finstergram-Insel sowie zusätzliche Monster und Mechaniken ergänzte.

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Da das Hauptspiel von „Dragon’s Dogma 2“ oft für seine im Vergleich zum Erstling geringere Gegnervielfalt kritisiert wurde, liegt die Erwartung für eine Erweiterung in der nördlichen Region hoch. Neben neuen Biomen wie Schnee- und Eislandschaften spekuliert die Community vor allem auf die Rückkehr fehlender Kreaturen wie der Hydra oder neuer Greifen-Unterarten.

Für Besitzer von „Dragon’s Dogma 2“ ist dies das erste handfeste Lebenszeichen für Post-Launch-Content nach dem Abgang von Director Hideaki Itsuno. Wer das Spiel aufgrund von Content-Mangel beiseitegelegt hat, sollte die kommenden Wochen im Auge behalten. Technisch bleibt abzuwarten, ob eine Erweiterung auch die weiterhin instabilen Bildraten in Städten via Engine-Update optimiert.

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