Dragon’s Dogma 2: SteamDB-Update deutet riesige Erweiterung an

Ein massiver Datei-Upload in der Steam-Datenbank von „Dragon’s Dogma 2“ sorgt für Aufsehen. Mit rund 12 GB an neuen Inhalten könnte Capcom die lang ersehnte Erweiterung vorbereiten, die das Spiel endlich „komplett“ macht.

Ein geheimnisvolles Update in der SteamDB deutet darauf hin, dass die Gerüchte um eine Erweiterung für „Dragon’s Dogma 2“ mehr als nur Wunschdenken sind. Ein kurzzeitig hochgeladenes Depot war mit 77 GB deutlich größer als die aktuelle Installationsgröße des Spiels von etwa 65 GB. Auch wenn Capcom das Paket schnell durch kleinere Platzhalter-Dateien ersetzt hat, bleibt die Differenz von 12 GB – genug Platz für ein vollwertiges Add-on im Stil von „Dark Arisen“.

Was hinter der Meldung steckt

Die Entdeckung, die zuerst auf Reddit die Runde machte, zeigt eine ungewöhnliche Aktivität im Backend von Steam. Nachdem es monatelang still um das Action-RPG war, ist ein Sprung in der Dateigröße um fast 20 % ein technisches Indiz, das man nicht ignorieren kann.

Der Umfang: 12 GB an neuen Assets (Modelle, Texturen, Sound) reichen in der RE-Engine oft aus, um ganze Regionen oder komplexe Dungeons zu füllen, besonders wenn vorhandene Mechaniken recycelt werden.

12 GB an neuen Assets (Modelle, Texturen, Sound) reichen in der RE-Engine oft aus, um ganze Regionen oder komplexe Dungeons zu füllen, besonders wenn vorhandene Mechaniken recycelt werden. Das Timing: Erst letzten Monat, zum zweiten Jubiläum des Spiels, streute Capcom in einem Artwork Hinweise auf eine „nördliche Region namens Organ“. Ein Brief im Bild, übersetzt aus dem Gransys-Alphabet, sprach von Greifen-Sichtungen in genau diesem Gebiet.

Für Spieler ist das die Nachricht, auf die wir seit dem Release im März 2024 gewartet haben. „Dragon’s Dogma 2“ ist ein fantastisches Spiel, fühlte sich an manchen Stellen aber unfertig an – fast so, als fehle das letzte Drittel oder der „Endgame-Loop“, den der Vorgänger durch den Finstergram-Dungeon bot.

Es wäre somit das erste große Content-Paket nach dem Abgang von Director Hideaki Itsuno. Capcom muss nun beweisen, dass sie die Vision des Spiels auch ohne ihren langjährigen Kopf sinnvoll erweitern können. Die Community lechzt nach neuen Gegnertypen und Berufen, da die Vielfalt im Hauptspiel oft kritisiert wurde.

Was uns im Norden erwarten könnte

Wenn die Gerüchte um die Region Organ stimmen, deutet alles auf ein winterliches Setting hin. Das Jubiläums-Artwork zeigte bereits einen unbekannten Charakter in schwerer Winterkleidung. Mechanisch könnte das neue Herausforderungen bedeuten:

Atmosphäre: Ein eisiges Biom würde einen starken Kontrast zum bewaldeten Vermund und dem wüstenartigen Battahl bilden.

Ein eisiges Biom würde einen starken Kontrast zum bewaldeten Vermund und dem wüstenartigen Battahl bilden. Gegner: Neue Monster-Varianten, die auf Kälteschaden setzen, könnten das aktuelle Meta (oft feuerlastig) ordentlich aufmischen.

Neue Monster-Varianten, die auf Kälteschaden setzen, könnten das aktuelle Meta (oft feuerlastig) ordentlich aufmischen. Vocations: Viele hoffen auf die Rückkehr des Alchemisten oder des Mystischen Ritters aus dem ersten Teil.

Die 12 GB sind ein handfestes Indiz, kein bloßer Bug. Capcom hat mit „Monster Hunter“ und „Resident Evil“ bewiesen, dass sie wissen, wie man DLCs skaliert. Dennoch: Capcom hat mit „Pragmata“ gerade ein anderes heißes Eisen im Feuer. Ich rechne mit einer offiziellen Ankündigung in den kommenden Wochen – vielleicht sogar bei der nächsten State of Play –, aber ein Release vor Herbst 2026 scheint sportlich.

Glaubt ihr, Capcom liefert uns mit dem DLC endlich die Gegnervielfalt, die im Hauptspiel ab der Hälfte gefehlt hat?