Dragon’s Dogma 2 Update 3.2: Capcom liefert 48 Gigabyte schwere Generalüberholung

Das 48 Gigabyte große Update 3.2 für „Dragon’s Dogma 2“ ist ab sofort auf der PS5 verfügbar und krempelt die grundlegenden Spielmechaniken vollständig um.

Capcom baut den Action-RPG-Unterbau mit dem Patch 3.2 einen Monat vor dem Release der Dark Arisen-Erweiterung grundlegend um. Das Update optimiert nicht nur die RE‑Engine für stabilere Bildraten in Hauptstädten, sondern greift tief in das Speichersystem, die Vasallen-KI und das Balancing der Laufbahnen ein.

Musterwechsel beim Speichern und Erleichterung beim Drachenpest-Mechanismus

Das starre Speichersystem gehört der Vergangenheit an. Pro Erwecktem stehen ab sofort drei separate Speicherplätze zur Verfügung. Jeder dieser Slots verwaltet automatisch drei eigenständige Datenstände: Autosave, Zwischenspeicher und die Rast im Gasthaus. Wer den letzten Gasthof-Spielstand lädt, überschreibt damit nicht mehr ungewollt seinen aktuellen Spielfortschritt.

Für den umstrittenen Drachenpest-Mechanismus integriert Capcom ein neues Elixier. Der „Dragonsbaulk Draught“ heilt infizierte Begleiter direkt. Erkrankte Vasallen agieren im Kampf zudem aggressiver, verbrauchen zeitweise keine Ausdauer und verringern die Verlustleiste langsamer.

Tiefgreifendes Balancing für Laufbahnen und erweiterte Vasallen-Kommandos

Spieler erhalten im Kampf mehr Flexibilität durch sechs statt bisher vier ausrüstbare Waffenfertigkeiten. Das Kampfsystem reagiert nach Treffern toleranter. Die Handhabung der Ausdauerreparatur erfolgt bei Erschöpfung ohne Verzögerung.

Kämpfer & Bogenschütze: Der Kämpfer pariert Fernangriffe präziser und richtet Skill-Kombos wie den Aufwärtshaken nahtloser aus. Bogenschützen laden Spezialpfeile schneller nach. Der Trittschlag stößt den Charakter nun auch auf ebenem Boden gezielt rückwärts ab.

Der Kämpfer pariert Fernangriffe präziser und richtet Skill-Kombos wie den Aufwärtshaken nahtloser aus. Bogenschützen laden Spezialpfeile schneller nach. Der Trittschlag stößt den Charakter nun auch auf ebenem Boden gezielt rückwärts ab. Magier, Erzmagier & Illusionist: Magiewirker erhalten die neue Kernfertigkeit Magieschild zur Schadensabsorption. Der Illusionist schwebt mit der Fertigkeit „Buoyant Brume“ kurzzeitig durch die Luft.

Magiewirker erhalten die neue Kernfertigkeit Magieschild zur Schadensabsorption. Der Illusionist schwebt mit der Fertigkeit „Buoyant Brume“ kurzzeitig durch die Luft. Mystischer Speerreiter & Krieger: Die Ausführungsfenster für Combos des Speerreiters wurden erweitert. Die Reichweite aufgeladener Krieger-Attacken steigt spürbar.

Die Ausführungsfenster für Combos des Speerreiters wurden erweitert. Die Reichweite aufgeladener Krieger-Attacken steigt spürbar. Vasallen-Steuerung: Begleiter greifen aktiv in gegnerische Angriffe ein, wenn der Erweckte am Boden liegt. Neue Befehle erlauben gezieltes Erkunden oder Interagieren auf Knopfdruck.

Capcom liefert kein gewöhnliches Performance-Pflaster, sondern eine längst überfällige Korrektur der technischen Basis. Das Trennen der Speicherstände nimmt dem Spiel seine frustrierende Unflexibilität. Die Erweiterung der Skill-Slots schließt die Lücke zum komplexeren Kampfsystem des Vorgängers.

Die vollständigen Patch Notes hat Capcom unter diesem Link festgehalten.