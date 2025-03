Drama um Xbox-Absätze: PS5 dominiert, Microsoft gerät ins Hintertreffen

Die aktuellen Verkaufszahlen von PS5 und Xbox Series X/S sorgen für hitzige Diskussionen in der Gaming-Welt. Während Sonys Konsole in den USA neue Rekorde bricht, bleibt Microsofts Xbox Series X/S weit hinter den Erwartungen zurück. Das Drama um die Xbox-Hardware geht also weiter.

PS5 auf Erfolgskurs, Xbox mit Problemen

Daten von Circana zeigen, dass sich die PS5 in den USA besser verkauft als die PS4 im gleichen Zeitraum. Sony kann sich somit über ein Plus von 7 % gegenüber der PS4 freuen. Doch Microsoft hat weniger Grund zur Euphorie: Die Xbox Series X/S bleibt sogar um satte 19 % hinter den Verkaufszahlen der Xbox One zurück.

Diese Entwicklung dürfte Microsoft Sorgen bereiten. Bereits seit Längerem gibt es Hinweise darauf, dass die Xbox Series X/S Schwierigkeiten hat, mit Sonys Erfolgsmodell mitzuhalten. Microsoft hat dies inzwischen eingeräumt und die schwächere Performance der aktuellen Xbox-Generation bestätigt.

Doch nicht nur Microsoft steckt in der Klemme. Circana berichtet, dass die Konsolenverkäufe insgesamt leicht rückläufig sind. Besonders die Hardware-Ausgaben im Februar 2025 geben Anlass zur Sorge: Mit einem Minus von 25 % im Vergleich zum Vorjahr ist dies der schlechteste Februar für Videospiel-Hardware seit fünf Jahren. Zum Vergleich: Im Februar 2020 wurden noch 184 Millionen US-Dollar für Gaming-Hardware ausgegeben.

Trotz der allgemeinen Marktschwäche bleibt die PS5 das dominierende System. Sie war im vergangenen Monat erneut die meistverkaufte Konsole nach Stückzahlen und Umsatz. Die Xbox Series X/S musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, wobei der Abstand zu Sony wohl größer ist, als Microsoft lieb sein kann.

PS5-Absätze auf Rekordniveau

Sony gab kürzlich bekannt, dass die weltweiten Auslieferungen der PS5 inzwischen die 75-Millionen-Marke überschritten haben. Nach der bisher erfolgreichsten Weihnachtszeit seit Launch hat Sony somit einen weiteren Meilenstein erreicht. Angesichts dieser Zahlen dürfte sich der Trend der letzten Jahre weiter fortsetzen: Die PS5 dominiert den Markt, während Microsoft mühsam nach Lösungen suchen muss, um nicht noch weiter zurückzufallen.

Bleibt abzuwarten, ob Microsoft mit einer neuen Strategie gegensteuert oder sich mit der Rolle als ewiger Zweiter zufriedengibt. Der Konsolenkrieg bleibt spannend, auch wenn dieser seitens einiger Industrievertreter für beendet erklärt wurde.