DualSense Astro Bot Controller – „Joyful“-Edition jetzt vorbestellbar

Sony bringt den beliebten DualSense Astro Bot Controller zurück, diesmal mit einem kleinen, aber auffälligen Update. Die sogenannte „Joyful Edition“ erscheint offiziell am 30. Oktober 2025. Das Entscheidende: Vorbestellungen sind heute ab sofort möglich, sowohl über PlayStation Direct als auch bei ausgewählten Händlern, unter anderem bereits bei Media Markt, Saturn und Amazon.de verfügar.

Vorbestellungen, was ihr wissen müsst

Limitierte DualSense-Controller sind in der Vergangenheit oft schnell ausverkauft gewesen. Wer also sicher ein Exemplar der Joyful Edition haben möchte, sollte schnell zugreifen Erfahrungsgemäß sind besonders Design-Varianten wie die Astro Bot Controller innerhalb weniger Stunden oder sogar Minuten vergriffen. Vorbestellen lohnt sich hier mehr als bei Standard-Farben, weil es sich um ein echtes Sammlerstück handelt.

Technisch gibt es keine Unterschiede zum bisherigen DualSense – adaptive Trigger, haptisches Feedback und Bewegungssteuerung bleiben unverändert. Der Unterschied liegt im Detail: Während die erste Auflage Astro Bots Augen neutral auf dem Touchpad zeigte, kneift die Joyful Edition die Augen zusammen. Das verleiht dem Controller einen fröhlichen Ausdruck, fast so, als würde er lächeln. Eine kleine Änderung, die erstaunlich viel Charakter mitbringt.

Der neue DualSense Astro Bot Controller – jetzt mit fröhlichem Touchpad-Design.

Natürlich hätte man sich auch eine größere Weiterentwicklung wünschen können, vielleicht sogar eine animierte Variante. Doch Sony bleibt bei einem Print-Update. Für Sammler, die Wert auf Exklusivität legen, reicht das vermutlich schon.

Cleveres Re-Release oder echtes Highlight?

Sony beweist mit diesem Schritt einmal mehr, wie effektiv sich kleine Designänderungen vermarkten lassen. Aus Unternehmenssicht ist es clever: Der gleiche Controller, minimale Kosten, aber mit neuem Kaufanreiz. Für alle, die den ersten Release verpasst haben, ist es eine zweite Chance. Wer das alte Modell schon hat, muss sich allerdings fragen, ob ein neuer Gesichtsausdruck die Investition rechtfertigt.