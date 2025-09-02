FeaturedHardware

DualSense Astro Bot Controller kehrt zurück – diesmal mit „Joyful“-Touchpad

Sony bringt den limitierten DualSense Astro Bot Controller zurück – jetzt als „Joyful“-Edition mit neuem Lächeln auf dem Touchpad. Vorbestellungen ab 12. September.

2 Kommentare
Astro Bot Controller 2025

Sony bringt den limitierten DualSense Astro Bot Controller für die PS5 ein zweites Mal auf den Markt, diesmal mit einem kleinen, aber auffälligen Update. Ab dem 30. Oktober 2025 ist die „Joyful“-Edition erhältlich, die Vorbestellungen starten am 12. September über PlayStation Direct und bei ausgewählten Händlern.

Ein neues Lächeln für Astro Bot

Die auffälligste Änderung betrifft das Touchpad. Die ursprüngliche Version zeigte die beiden Astro Bot-Augen, während die neue Edition die Augen leicht zusammenkneift, sodass der Eindruck eines Lächelns entsteht. Rein optisch wirkt das Pad dadurch freundlicher und fröhlicher. Für Sammler oder Fans, die beim ersten Release leer ausgegangen sind, ist das eine kleine, aber charmante Anpassung.

Technisch bleibt der Controller unverändert. DualSense-Funktionen wie adaptive Trigger, haptisches Feedback und Motion Sensor sind identisch – nur das Design auf dem Touchpad unterscheidet sich. Wer auf eine vollständig animierte Version gehofft hat, muss weiterhin warten, oder sich damit abfinden, dass es aktuell nur bei einem geänderten Print bleibt.

Dualsense Astro Bot Joyful Edition
Der neue DualSense Astro Bot Controller – jetzt mit fröhlichem Touchpad-Design.

Cleverer Schachzug von Sony

Aus Sicht von Sony ist das Update logisch. Ein minimaler Eingriff, der den gleichen Controller ein zweites Mal verkaufen lässt, ohne neue Hardware entwickeln zu müssen. Für Spieler, die bereits ein Exemplar besitzen, ist das natürlich kein Grund, erneut zu investieren. Für Neueinsteiger oder Sammler bietet die „Joyful“-Edition immerhin einen frischen Anreiz, auch wenn der Kern des Controllers derselbe bleibt. Zur Fotostrecke der Originalversion geht es hier lang.

Der DualSense Astro Bot Controller ist nach wie vor ein hochwertiges Stück Hardware, das sich gut anfühlt und alle DualSense-Features liefert, die die PS5 auszeichnen. Die „Joyful“-Edition ist eine nette optische Anpassung, aber kein Must-Have, wenn man das Original schon besitzt. Sony beweist mit diesem Re-Release eher Cleverness im Marketing als echte Innovation. Für Sammler und Fans von Astro Bot ist es ein charmantes Extra, für alle anderen eher ein nettes Gimmick.

Crydog
36 Minuten zuvor

Ah ohne Sinn ein led Display mit ne Animation hätte doch mehr Charme gehabt

Antworten
N7Dan
5 Minuten zuvor
Reply to  Crydog

Nur um 279,99€ europäischen Anschaffungspreis & vorzeitigen Stickdrift rechtfertigen zu können und die Leute würden es sicher auch noch unterstützen 😉

Antworten
