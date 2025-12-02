DualSense Controller – Genshin Impact Limited Edition enthüllt: Ein Stück Teyvat in eurer Hand

Gaming-Merch füht sich oft an wie reine Dekoration. Nett anzusehen, aber ohne echte Verbindung zum Spiel selbst. Der neue DualSense Controller – Genshin Impact Limited Edition wirkt da anders. Schon auf den ersten Bildern zeigt sich, dass Sony und HoYoverse mehr wollen als eine hübsch bedruckte Sonderedition.

Weiß, Gold und sanftes Grün markieren sofort den Bezug zu den Traveler-Geschwistern Aether und Lumine, während kleine Runen und Paimons Silhouette das Design wie ein Artefakt aus Teyvat wirken lassen. Die Limited Edition erscheint pünktlich zum Vorlauf von Genshin Impact Version Luna III, inklusive dem neuen Charakter Durin und frischen Storykapiteln in Nod-Krai. Ein guter Moment also, um PS5-Spielern etwas Greifbares zu geben, im wahrsten Sinne.

Was das Pad für PlayStation-Spieler bringt

Genshin Impact gehört zwar längst zu den größten Live-Service-Titeln, aber auf PlayStation spielt es sich durch haptisches Feedback, 4K-Unterstützung und schnellen Ladezeiten noch einmal anders. Dass Sony nun ein eigenes Limited-Edition-Pad bringt, zeigt, welchen Stellenwert das Spiel auf der Plattform inzwischen hat.

Auch HoYoverse-Präsident Wenyi Jin betont, dass das Design bewusst als Hommage an die langen Reisen durch Teyvat gedacht sei. Die Botschaft dahinter besagt: Wer seit Jahren täglich reingeschaut hat, bekommt hier ein Stück „Begleiter“-Gefühl, das über bloßen Fanservice hinausgeht.

Rein technisch unterscheidet sich der Controller natürlich nicht vom Standard-DualSense. Die Besonderheit liegt im Stil – und in der limitierten Menge. Zum Preis von 84,99 Euro bewegt man sich im üblichen Rahmen für Sondereditionen.

Der neue DualSense – Genshin Impact Limited Edition bringt Aether, Lumine und Paimon direkt ins Wohnzimmer.

Release & Verfügbarkeit

Vorbestellungen starten am 11. Dezember 2025 über direct.playstation.com sowie ausgewählte Händler.

Die Auslieferung beginnt gestaffelt:

21. Januar 2026: Asiatische Märkte, einschließlich Japan

Asiatische Märkte, einschließlich Japan 25. Februar 2026: Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Neuseeland, Mittlerer Osten und Afrika

Wie immer bei regionalen PlayStation-Releases kann sich das Datum leicht je nach Land verschieben. Wer sicher gehen will, sollte direkt am Starttag der Pre-Orders zuschlagen – gerade bei Anime- und Gacha-bezogenen Collector-Produkten kann es schnell eng werden.

Die Edition zielt klar auf loyale Spieler, nicht auf Technikfans. Und das ist völlig okay. Entscheidend wird sein, wie knapp Sony die Stückzahl tatsächlich hält. Sollte die Controller-Serie wirklich limitiert bleiben, könnte sie sich als eines der begehrteren PS5-Sammlerstücke entwickeln.

Alle anderen können sich die Frage stellen: Brauche ich funktional etwas Neues? Nein. Aber wer sich in Teyvat zuhause fühlt, bekommt hier ein stylisches Update für den Alltag, ob als Pad für die Hauptfigur oder als kleines Ritual, bevor man sich wieder in die nächste Spiralabgrund-Rotation wirft.