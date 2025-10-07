DualSense Controller – Icon Blue Special Edition bringt frischen Glanz ins PlayStation-Line-up

Sony bringt im Oktober eine neue Variante des DualSense Controllers auf den Markt, und diesmal wird’s blau. Die „Icon Blue Special Edition“ soll laut PlayStation-Designteam an die Wurzeln der Marke erinnern und gleichzeitig frischen Glanz ins Zubehörsortiment bringen. Preislich liegt das Ganze bei rund 84,99 US-Dollar, erhältlich vorerst nur in Nord- und Südamerika.

Optisch zeigt sich der Dualsense Controller mit mehrschichtigen Blautönen, einem glänzenden Muster aus PlayStation-Symbolen auf dem Touchpad und einem kleinen, aber feinen Detail auf der Rückseite: Katakana-Zeichen, die „PlayStation“ auf Japanisch schreiben. Ein schönes Augenzwinkern an die Herkunft der Marke, und etwas, das man bei der Standard-Variante so nicht findet.

Design mit Konzept statt Zufall

Laut dem verantwortlichen Designer Leo Cardoso soll das Design die typische blaue Startanimation der PS5 widerspiegeln, also diesen Moment, wenn Konsole und Controller zum Leben erwachen. Das ist nicht einfach Marketing-Geschwafel, sondern ergibt tatsächlich Sinn: Blau zieht sich seit der ersten PlayStation wie ein roter – pardon, blauer – Faden durch Sonys Markenauftritt.

Das Farbspiel des Icon Blue wirkt edel, ohne zu übertreiben. Der Mix aus helleren und dunkleren Schattierungen dürfte unter verschiedenen Lichtverhältnissen lebendig wirken. Schade nur, dass Sony das Modell bisher nicht weltweit ankündigt – Spieler in Europa schauen (noch) in die Röhre.

Der DualSense Controller – Icon Blue Special Edition kombiniert edle Blautöne mit PlayStation-Nostalgie und japanischem Schriftzug auf der Rückseite.

Begleitende Fanartikel mit Nostalgie-Faktor

Passend zum Release bringt Sony über Walmart auch neue Fanartikel, etwa eine Astro-Bot-Lunchbox, Twisted-Metal-Figuren, eine PlayStation-Jersey-Kollektion und Ellies Mini-Rucksack aus The Last of Us. Alles Produkte, die klar auf Sammler und Nostalgiker zielen. Ob diese Merch-Offensive in Zukunft auch nach Europa kommt, bleibt offen. Momentan scheint das Ganze eher ein regionaler Testlauf zu sein – typisch Sony: starkes Design, aber eingeschränkte Verfügbarkeit.

Der DualSense Controller – Icon Blue Special Edition ist ein echtes Highlight für Design-Fans und zeigt, dass Sony sich seiner Ästhetik bewusst ist. Wer den Controller in die Hände bekommt, erhält kein rein kosmetisches Repaint, sondern ein Stück Markengeschichte in modernem Look. Dass das Modell vorerst nur in den USA, Kanada, Mexiko und Chile erscheint, ist allerdings ärgerlich, denn solche Editionen hätten weltweit Fans verdient.

Bald erhältlich ist dafür die God of War Edition, die sich ab sofort vorbestellen lässt.