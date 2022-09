DualSense Controller im God of War Design kann vorbestellt werden

Verfügbar wird der Controller ab dem 09. November, also pünktlichzum Release God of War Ragnarök.

Laut Sony ist das Design von der nordischen Welt Midgard inspiriert und zeichnet sich durch seinen zweifarbigen Look in kühlem Blau auf frostigem Weiß aus. Als besonderer Eyecatcher wird der Controller durch eine Bären- und Wolf-Insignie verziert, die als Zeichen für Kratos und Atreus stehen.

What do you think?